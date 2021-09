Netblocks: Conectividad a internet cayó 67 % tras fluctuaciones eléctricas de este domingo 12-Sep

El observatorio de tráfico digital, NetBlocks, confirmó la noche de este domingo, 12 de septiembre, una caída del 67 % de la conectividad tras el nuevo bajón de luz que afectó a diversos estados de Venezuela.

“Confirmado: corte de energía registrado en gran parte de #Venezuela de ~ 7:00 pm hora local; los datos de la red en tiempo real muestran un alto impacto en la infraestructura de telecomunicaciones, con la conectividad nacional a Internet hasta el 67% de los niveles ordinarios; incidente en curso”, aseguraron a través de su cuenta en Twitter.

Por su parte, VE sin Filtro, afirmó que “la conectividad a #internetVE cae al 70 % de sus valores normales debido a apagones y bajones de luz en diversos estados de #Venezuela”.

Los estados más afectados por la caída de la conectividad fueron: “Miranda 57 %, Mérida 63 %, Táchira 66 %, Dtto. Capital 73 % y Zulia 76 %”, según publicó @vesinfiltro a través de su cuenta Twitter.

Tras la falla, el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, denunció un “nuevo ataque terrorista” al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en horas de la tarde, mediante varias fluctuaciones de voltaje y fallas en el servicio.

Confirmed: Power outage registered across much of #Venezuela from ~7:00 pm local time; real-time network data show high impact to telecoms infrastructure, with national internet connectivity down to 67% of ordinary levels; incident ongoing #SinLuz #Apagón #12Sep ⚡️🕯 pic.twitter.com/tVxFRZHYyt

— NetBlocks (@netblocks) September 12, 2021