¿Nerviosismo de usuarios o falta de producción?, el dilema de la escasez de gasolina en el Zulia

Los últimos días de los Zulianos en 2022 han concurrido entre colas, escasez de combustible y la incertidumbre de recibir el venturoso año nuevo instalado en una estación de servicio; algo que de acuerdo a algunos usuarios se debe sólo al "nerviosismo".

En un recorrido realizado por el equipo reporteril de Versión Final este 27 de diciembre por el sur de la ciudad y en estaciones de servicio ubicadas en San Francisco se pudo conocer que muchos de los usuarios pasan largar jornadas en cola pero siempre "a riesgo" y no con la certeza de poder surtir el "vital líquido".

Para Abigail Toscano "la mayoría (de ciudadanos) andan nervisos, no sé ¿qué les pasa? Yo vine normal (...), llegué desde las 6:30 AM hasta esta hora (10:00 AM) y ya me voy a la casa".

Sin embargo, Toscano aseguró haber pasado seis horas en días previos en la estación de servicio Barbacoa para lograr surtir.

Por su parte usuarios del transporte público manifestaron encontrarse en la cola desde el día previo a las 2:00 PM, algo que indicaron haber hecho mucho antes de cualquier confirmación de la llegada del carburante.

"La gandola llegó 7:00 u 8:00 de la mañana y la bomba abrió a las 9:00", dijeron Julio Suárez y Enrique Fernández, profesionales del volante que pernoctaron en La Zuliana, E/S ubicada en las cercanías del KM 4, sin indicación previa o aviso alguno por parte del personal de la estación a través de sus canales dispuesto para ello.

A todo riesgo

Edgar Gutiérrez de Los Cortijos y

Freddy Quintero de La Polar exaltaron de manera vehemente que ellos hacían la cola "a todo riesgo", gracias a que no tenían gasolina para trabajar.

Un hecho que se ha vuelto recurrente pues según ellos sólo tienen cuatro estaciones integrales donde surtir combustible de manera subsidiada.

"Palotal, bombita el ocho, Sierra Maestra y La Bandera, son las únicas bombas integrales y están despachando sólo 120 carros. Y La Bandera es por placa", exclamaron los conductores.

"Pará trabajar en el tráfico no nos da para echar dolarizada", expresó Quintero, mientras que Gutierrez acotó que se había ponchado "21, 22 y 23" (de diciembre).

¿Nerviosismo?

Por su parte, otros usuarios concuerdan en que el problema radica más en el nerviosismo de la gente, Gabriel Romero, indicó que si bien las colas habian regresado al horizonte de las calles marabinas mucho guardaba relación con "el bachaqueo y al compra nerviosa de gasolina" por parte del marabino que teme que el problema continúe agudizandose.

"Vemos como han regresado los pimpineros y la compra de gasolina a más de un dólar por litro", comunicó Romero.

Una tesis que es confirmada por representantes de las estaciones de servicio al sostener que reciben "las gandolas con día por medio y aunque la distribución es irregular ellos aseguran el litraje para usuarios particulares, transporte público y cuerpos de seguridad".

Aunado a ello fuentes internas de Petróleos de Venezuela confirmaron a Versión Final los problemas ocurridos a inicios de Diciembre en la refinería y los inconvenientes suscitados con el sistema de cobranza y distribución interno de Pdvsa.

"A principios de diciembre si hubo problemas en la refinería y hace un par de semanas el sistema se cayó, eso retraso los pedidos, pero ya estamos recuperandos", respondió la fuente.

Una premisa que de acuerdo al representante de Pdvsa genera dudas sobre "el ¿Por qué? de las colas si se está cumpliendo con la distribución. Es un inventario normal que al concesionario le llegue un día si, un día no".

Esperanza, lo último que se pierde

Entre tanto, en encuestas realizadas en las redes sociales de Versión Final, más del 90% de los usuarios consideraron improbable que el problema para surtir combustible sea solucionado durante lo que resta de 2022.

Nuestros seguidores observan desde las kilómetricas filas en toda la ciudad una posibilidad vaga de que 2023 traíga de vuelta la "normalidad" vívida durante el año ya agonizante.