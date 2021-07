MUV: Inmunización contra el Covid-19 en Venezuela es la “más baja y lenta del mundo”

Según Médicos Unidos por Venezuela (MUV), capítulo Mérida, el país registra la tasa de inmunización “más baja y lenta del mundo”, producto, a su juicio, de la “desorganización” en el proceso de inmunización, “falta de material biológico y de disposición” de atender el problema con políticas públicas universales e intersectoriales.

Pedro Fernández, coordinador regional de MUV en la entidad andina, precisó que no se puede contar a la persona como inmunizada hasta que no cumpla con todo el esquema de vacunación ya que que es necesario aplicar las dos dosis.

Aseveró que el proceso de vacunación no es “transparente y abierto”.

“La información que emite el instituto no la manejan las personas y cuando se les rechaza en la cola, cuando se les impide el acceso a la segunda vacuna solamente se les explica que posteriormente les será llamado, esto genera una verdadera desconfianza en el pueblo venezolano sobre el sistema de vacuna, genera zozobra, temor y genera una ansiedad de no saber si van a perder la segunda dosis o no”, mencionó Fernández.

El médico considera que es necesario que se vacune rápidamente a toda la población venezolana para frenar los contagios de Covid-19.

“Aunque se pueda esperar 90 días porque el producto biológico no se pierde necesitamos vacunar a todos los venezolanos ya, no hay ninguna razón para no hacerlo ya, no hay ninguna razón para no traer las vacunas y comenzar a vacunar”, reifiró Fernández.

De igual forma manifestó que el ejecutivo nacional “debe organizar el proceso de vacunación de manera efectiva”, ya que al no estar vacunando a la población tiende a “retrasar todo el proceso de inmunización colectiva”, única herramienta para prevenir y controlar la pandemia.