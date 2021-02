Murió por Covid-19 exalcalde de Valencia Argenis Ecarri

La tarde de este lunes falleció en un hospital de Miami, Estados Unidos, el exalcalde de Valencia, Argenis Ecarri, quien tenía días recluido en una unidad de cuidados intensivos, tras presentar complicaciones de salud producto de Covid-19.

La noticia fue dada a conocer por su hijo, Argenis Ecarri, conocido como Goto, quien agradeció las muestras de solidaridad, de quienes lo acompañaron animicamente en los últimos días de la enfermedad de su padre, reseñó El Carabobeño.

“Hoy 8 de Febrero del 2021, a las 3 p.m. de Miami a las 4 p.m. hora de aquí, he recibido el golpe más duro de toda mi Vida, un dolor que me desgarra el Alma, hoy 8 de Febrero a partido al encuentro del Señor, mi Padre Amado, mi Héroe, Argenis José Ecarri , víctima del Covid, mi FE en Dios sigue inquebrantable él es mi guía, agradezco todas las muestras de solidaridad que mi familia Ecarri Castillo ha recibido, solidaridad, afecto, amistad por el sembrada durante toda su vida y será el faro que me guíe.

El alcalde amigo

Argenis José Ecarri, quien en marzo próximo cumpliría 78 años, nación en la población de Cocorote, estado Yaracuy. A temprana edad su familia se mudó para Carabobo y se asentó en el Central Tacarigua, municipio Carlos Arvelo.

Allí comenzó a ejercer un liderazgo comunal que lo llevó a convertirse en concejal. También conoció a María Castillo quien hizo su esposa, y con quien procreó a Argenis “Goto”, Blancalina y a Aylin Antonieta Ecarri Castillo.

Vivió en la urbanización La Isabelica de Valencia donde continuó con su liderazgo, lo cual hizo que lo eligieran concejal en tres períodos consecutivos. En el año 1992 se convirtió en el segundo alcalde de Valencia elegido por voluntad popular, y sustituyó en el cargo a Omar Sanoja.

José Manuel Mejía, quien ocupara el cargo de director de Secretaría de la alcaldía para ese entonces, cita que Argenis Ecarri fue conocido inicialmente como el “concejal amigo”, y luego pasó a ser el “alcalde amigo”, pues siempre se caracterizó por propiciar el consenso entre los diferentes factores.

El inicio de la construcción del metro de Valencia, es una de sus obras más emblemáticas durante su gestión y de eso se sentía orgulloso.

Mejía destacó además la dedicación que tuvo el exalcalde hacia la conservación del medio ambiente, lo que lo llevó a crear el desaparecido Instituto Autónomo de Conservación de los Recursos Naturales, que posteriormente fue sustituido por el IMA.

Se preocupó mucho por el ornato de la ciudad, y llevó a cabo muchas obras sociales y de inversión para el beneficio del pueblo.

“Fue un luchador incansablemente por los derechos humanos, por la dignidad y la democracia. Amó siempre a Valencia y a Carabobo”.

Mejías apuntó que Ecarri fue un motor de integración, pues no hubo un sector de la población a quien no llamó para que se integrara a su gestión, y todos lo respaldaron.

Argenis Ecarri siempre militó en Copei, pero generó la conformación del Movimiento Ecológico de Venezuela, que regionalmente dirige su hijo mayor.