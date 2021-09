Mujeres yukpas: En vía del empoderamiento pero en las sombras de la desatención

Adentrarse en la Comunidad Indígena Yukpa, ubicada en el Kilómetro nueve y medio, vía Perijá, en la parroquia Domitila Flores, municipio San Francisco en el Zulia, es hacer una salto al pasado. Poco a poco que ingresas a esta zona, logras ver a niños y niñas caminando en estas calles, expuestos al inclemente sol zuliano y sin ninguna prenda que cubra su piel. ¡En total abandono!

En cada metro que recorres, comienzas a percibir ese color marrón y gris que adornan las casas de sus habitantes. Viviendas construidas, unas de madera con zinc y unas pocas hechas por planes de viviendas del gobierno venezolano pero, casi sin alumbrado y sus paredes visiblemente manchadas por sucio y por los años que tienen de no ser pintadas.

La mirada de niños, abuelos y jóvenes causa asombro, parece que les causa extrañeza ver ingresar un vehículo a esta comunidad. Una joven niña yukpa, descalza, guía al vehículo hasta un grupo de mujeres mayores que esperan a las sombras de los cujíes. Piel oscura, la rugosidad abunda en la piel, vestimenta en pésimas condiciones. Las mujeres esperan que les compren sus artículos artesanales: Sombreros, collares, cestas, entre otros.

Ángel González Romero, sale de su humilde vivienda para facilitar la comunicación entre las mujeres y el equipo reporteril. “Estamos agradecidos y asombrados porque la prensa vino a esta comunidad. Nunca ha entrado un periodista a esta zona”, dice Romero mientras les explica a las mujeres yukpas sobre la situación.

Romero inmediatamente informó que la comunidad está atravesando por una grave situación de abandono y desatención siendo un epicentro de creación de artesanía yukpa. “Tenemos que salir a la avenida y trancarla para que nos puedan dar agua. Hemos sido atropellados por funcionarios policiales por exigir servicios y nuestros derechos pero, ellos prefieren poner alcabalas de policías a la entrada de la comunidad para no dejarnos salir y que nadie pueda entrar a constatar la situación”, comenta Romero entre el sonido de niños yukpas llorando en brazos de sus madres y otros jugando en las calles de arena de la comunidad.

El humo de la leña se percibe desde lejos y su densidad logra que poco sean visibles las viviendas, esto debido a que deben cocinar en los patios o frentes de sus casas porque no cuentan con el servicio de gas por tuberías. Al adentrarse a una vivienda, se logra ver a una mujer yukpa sentada en una alfombra hecha de hojas de caña brava que sirven para que la fémina se apoye y comience a tejer y hacer sus obras artesanales.

Desplazados en busca de desarrollo

Cada grupo familiar en esta comunidad la integran de cuatro a ocho personas, entre ellos niños. Los chinchorros, sillas, ollas, mesas de madera y otras de plásticos, rodean cada vivienda. Lilia Romero está sentada en la alfombra tejiendo. El sudor comienza a brotar de su piel, una mirada fija y muy concentrada hacen que la yukpa comience a elaborar material artesanal para vender y mantener su hogar. Un “pezoa” sombrero tejido de caña brava, dura en crearse de media a una hora, mientras que una cesta grande puede tardar hasta dos semanas. Lilia dice que un sombrero puede costar 5 dólares, mientras que una cesta grande supera los 20.

“Nosotros vendemos esto para ayudarnos y comer, a veces pasamos días que no vendemos nada y con eso es que nos alimentamos. Estamos pasando mucha hambre”, dice Lilia mientras cose y al mismo tiempo habla pero, con dificultad del dominio del idioma español. Dentro de la comunidad prefieren expresarse en su lengua nativa para mayor entendimiento.

Esta comunidad se desplazó desde el “Tokuko”, Sierra de Perijá en el Zulia, en busca de desarrollo, de trabajo y mayor calidad de vida, dijo Ángel Romero. Sobre este caso y el desplazamiento de mujeres yukpas y comunidades indígenas que dejan a sus pueblos, Dayanna Palmar, coordinadora de Proyectos de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez), informó que: “en contexto de la crisis humanitaria de Venezuela, hemos advertido que los pueblos indígenas se encuentran más vulnerables ante la crisis de los servicios públicos y el acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación”.

La representante del Codhez agregó que, en su informe de agosto del 2021, advirtieron acerca de la garantía del derecho a la salud del pueblo Yukpa “porque los centros de salud no cuentan con la infraestructura hospitalaria de calidad, sin insumos para un tratamiento menor y tampoco hay medicamentos para atacar enfermedades que se habían considerado erradicadas en el país como lo es la tuberculosis”. Dayanna Palmar sostiene que en la Sierra de Perijá, se han presentado mordidas de serpientes a niños y no han podido ser trasladados a Maracaibo, capital del Zulia, por la escasez de combustible que afecta actualmente al país. “Por las mismas dificultades de transporte, los niños no son atendidos efectivamente y pierden la vida”.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) se mantiene desplegada en la zona de la Sierra de Perijá para atender a cientos de familias yukpas y Barí que hoy se encuentran vulnerables ante la crisis que afecta en la actualidad a la región petrolera. La Cruz Roja Venezolana, también, es protagonista en esta zona al entregar kits de higiene, lámparas, potabilizadores de agua, repelentes de insectos y demás insumos para atender las comunidades pero, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que indígenas se desplacen a las grandes ciudades en busca de desarrollo.

Alexis Anane, facilitador bilingüe en el kilómetro nueve y medio vía Perijá, sostiene que actualmente no reciben ayuda del Ministerio para los Pueblos Indígenas. “No nos brindan el apoyo necesario, no tienen un local o taller para desenvolverse como productores de artesanía. Ellos no tienen las tres comidas al día, a veces solo comen una sola vez”. Anane pide a los entes gubernamentales a apoyar a las diferentes etnias para que ellos tengan trabajo y se auto sustenten.

Moda inspiradora y sostenible

Las mujeres yukpas y de otras etnias venezolanas, son ejemplo de trabajo, ímpetu, valor y disciplina. Ellas juegan un papel fundamental en las familias para su crecimiento y desarrollo dentro de su cultura. Son determinantes para su empoderamiento pero necesitan del apoyo gubernamental, de organizaciones y de la educación necesaria para terminar de insertarlas en el mundo laboral y en el auge de la venta de artículos artesanales que hoy se logran vender en el extranjero hasta en 70 euros por pieza, como comenta, Paula Gotera, directora de “Ayaawataa”, un pequeño emprendimiento social de moda digital.

“Ayaawataa busca la integración de las comunidades indígenas, perseguimos lograr el empoderamiento de las mujeres yukpas a través del inserción en el mercado de la moda basado en sus piezas artesanales, ofreciendo de esta manera productos de calidad y de belleza que enaltezcan y cuenten una historia sobre la cultura y la situación de esta etnia que sufre de violaciones de derechos humanos, colectivos, en sus tierras y recursos tradicionales”, dijo Gotera.

Agrega la emprendedora que actualmente en el mercado norteamericano y europeo se venden estas piezas artesanales hasta 15 veces por encima de su valor “y no son retribuidos a las comunidades con ningún tipo de beneficio y reconocimiento”. Dice que, además de ser embajadores de la cultura yukpa y generar empleo a las mujeres de estas comunidades, tienen un programa de responsabilidad social empresarial en donde hacen un aporte de un porcentaje del valor de cada pieza en donativos como lo son: alimentos, ropa, asistencia médica y cualquier tipo de ayuda social a estas comunidades que se encuentran totalmente desasistidas.

Paula Gotera informó que buscan que estos mecanismos de venta de artesanía yukpa e indígena se conviertan en una alternativa económica ante la crisis, así esto permitiría empoderar a las mujeres yukpas y de demás etnias con un trabajo 100 % hecho a mano y con material sustentable, apuntando así al triple impacto y trabajando orientados en las bases de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en sus renglones 1, 5 y 12.

Dayanna Palmar, en representación del Codhez, recomienda a las autoridades de gobierno nacional, regional y municipal, “a asumir su responsabilidad de materializar políticas públicas que respondan a las problemáticas de las comunidades indígenas y se dictan medidas sostenidas y de impacto para que puedan rescatar su condición de vida”.