Mucha oferta y pocos clientes interesados en juguetes reportan en Táchira

En medio de la crisis, la ciudad de San Cristóbal está abarrotada de juguetes en espera de compradores. Aunque año tras año, las ventas se hacen cada vez más lentas, los comerciantes no pierden la esperanza de poder salir de esta mercancía acumulada, incluso de años anteriores.

Según la vendedora Alicia Morales en conversación con La Prensa de Táchira, el flujo de compradores ha sido bastante bajo, "muchos entran solo a preguntar y no vuelven más". Esto, en la mayoría de los casos asume que se debe a los costos de los productos; debido a que una muñeca pequeña va de los 10 dólares en adelante y un juego de carros alcanza hasta los 20 dólares, por mencionar los más económicos.

A raíz de esto, algunos comercios se han visto en la necesidad de hacer descuentos de hasta el 20% con el objetivo de llamar la atención de los clientes, aún así los compradores son escasos.

Entre los juguetes inalcanzables para la mayoría de los tachirenses, se encuentran las muñecas en vehículos convertibles ($80), set de bloques de construcción ($68), peluches ($50-$150), set de superhéroes ($85), carros eléctricos montables ($300) entre muchos otros artefactos para el entretenimiento de los niños.

Lisseth Díaz, interesada en adquirir un juguetes para sus hijos de 6 y 9 años, asegura que actualmente no se puede dar el lujo de comprar un articulo de más de 10 dólares ya que tienen otras necesidades como la comida y la ropa por lo que ha tenido que comenzar a escoger entre lo verdaderamente necesario y lo que no. Asegura que pese a esto, no hay que dañarles la magia de la Navidad a los niños y hacer el esfuerzo de regalarles algo así sea "barato".

Otra compradora, manifiesta que con el sueldo de antes prefería ir a Cúcuta y comprar allá todo lo que necesitaba, tanto juguetes como ropa, zapatos y hasta los ingredientes para las hallacas. Sin embargo, el pago que recibe ahora no le alcanza ni quiere para el pasaje hasta el país vecino.