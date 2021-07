Misión Médica Cubana asegura que hay 10.000 vacunados con Abdala en Venezuela

En Venezuela, 10.000 ciudadanos ya han sido inoculados con el candidato a vacuna Abdala, según la Misión Médica Cubana en el país, a pesar de que esta todavía no tiene el visto bueno de la Organización Panamericana de la Salud.

El gobierno de Nicolás Maduro, reseña El Nacional, planea utilizar ampliamente el fármaco cubano y aplicarlo incluso en niños y adolescentes, lo que alarmó a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. “Nuestra preocupación deriva del incumplimiento de las normas que deben seguirse para considerar un fármaco como efectivo y seguro para ser usado en la población, derecho del que somos merecedores todos los individuos”, manifestó la organización en un comunicado.

Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, aclaró el 30 de junio que el candidato vacunal cubano contra el Covid-19 Abdala no tiene la autorización de la OMS para el uso de emergencia. “Cada país tiene la decisión soberana de utilizar lo que quiera, pero siempre recomendamos que las autoridades regulatorias de los países brinden información transparente a su población”, dijo.

Explicó que a la organización no le compete avalar ni autorizar vacunas, pero la OPS sí tiene la función de reservarse el derecho de admisión de las vacunas o candidatos vacunales en el fondo rotatorio, al que solo ingresan para la distribución mediante el mecanismo Covax las que tienen la autorización de uso de emergencia de la OMS.

“Sin esta evaluación que se hace por parte de la OMS nosotros no podemos incluir esta vacuna en las adquisiciones del fondo rotatorio. Unicef tampoco puede hacerlo. Vacunas que no tienen esta autorización no pueden participar en el mecanismo Covax”, resaltó Barbosa.