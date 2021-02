MinSalud rechaza informar a Espacio Público sobre vacunas contra el Covid-19

El Ministerio de Salud (MinSalud) rechazó informar sobre las vacunas contra el Covid-19, después de que la ONG Espacio Público hiciera una solicitud al despacho sanitario venezolano el pasado 11 de febrero.

“El Ministerio de Salud rechazó la solicitud presentada, y alegó que las firmas ‘no eran legibles y que no había sello institucional en el escrito de la petición’, requisitos que no están contemplados en ninguna normativa nacional por lo que no es fundamento razonable para rechazar una petición de información“, dijo la ONG este viernes.

Espacio Público entregó una solicitud de información al Ministerio de Salud sobre las vacunas de la covid-19 y fue rechazada porque las firmas «no eran legibles», requisito que no está contemplado en ninguna normativa nacional #26Feb https://t.co/fKLVrGyfX0 — Espacio Público (@espaciopublico) February 26, 2021

En Venezuela la vacunación contra la enfermedad arrancó el pasado jueves 18 de febrero después de la llegada de las primeras 100.000 dosis de la Sputnik V.

Sobre la negativa de informar acerca de las vacunas, Espacio Público dijo que la acción “incrementa la opacidad de las gestiones en la administración pública y dificulta que los venezolanos puedan realizar por sí mismos una contraloría social”, reseñó Efecto Cocuyo.

Añadió que la información que se pidió es de interés público “y la carga del contenido es relevante por el contexto del coronavirus, enfermedad que azota al mundo desde hace poco más de un año”.

Citaron los artículos 143 de la Constitución de 1999 y el 156 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Este último señala que “toda persona tiene derecho a acceder a los archivos y registros de la administración pública”.

El Estado no es transparente en su gestión, no permite el ejercicio del derecho al acceso a la información pública; y con ello impide que los ciudadanos puedan informarse sobre la situación del COVID-19 en el país”.

Espacio Público también informó que hizo la petición a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el mismo lapso que la pidió al MinSalud. Aunque fue recibida aún no dan respuesta, pero el lapso para responder es hasta 20 días.