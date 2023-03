Ministra de Educación sigue de gira: ahora llega al Zulia sin atender a los maestros

Este viernes 17 de marzo, la ministra de Educación, Yelitze Santaella, llegó al estado Zulia, y la dirigencia de los maestros en la región se enteró por la prensa. Los docentes aseguran que la alta funcionaria no los ha atendido, los ignora.

La titular de Educación ha estado de gira. Desde el estado Cojedes aseguró el pasado viernes 10 de marzo que no firmará el contrato colectivo, al argumentar que “no hay recursos” para un aumento salarial.

Santaella pasó el jueves 16 de marzo por el estado Apure y hoy arribó a Maracaibo, donde fue recibida por el exalcalde de la ciudad y enlace del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en la capital zuliana, Willy Casanova.

Sin embargo, la Coalición Sindical Magisterial del Zulia no siente que esta autoridad educativa tenga la disposición de entenderse con los maestros, en lo que respecta a su remuneración, que tan solo alcanza 10 dólares mensuales.

No fuimos tomados en cuenta, no se nos hizo un llamado, no vemos ninguna actitud positiva para llegar a un consenso, para reunirse (la ministra Santaella) con nosotros, para buscar acuerdos, para tratar de alguna manera u otra de solucionar el gran conflicto que presenta el magisterio venezolano, en especial el zuliano”.