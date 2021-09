Médicos Unidos: 900 mil personas requieren segunda dosis de Sputnik

El director de la Organización Médicos Unidos por Venezuela advirtió este lunes de un aumento de casos de Covid-19 en los últimos días en Venezuela.

El médico cirujano y director de la ONG, Jaime Lorenzo, aseguró que más de 900 mil personas requieren de la segunda dosis de la Sputnik-V, reseñó Unión Radio.

Señaló que en el conteo oficial hay al menos nueve estados que en los últimos días no registran casos, ni muertos por el virus, “sabiendo que existen nuevos ingresos en los hospitales y nuevos fallecidos que no aparecen reportados, eso nos da un número de información que no está siendo divulgada a la población en general”.