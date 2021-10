Médicos opinan que no es momento para una flexibilización total

El presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, afirmó que en medio de la “fase progresiva activa” del número de contagios de Covid-19 es necesario evitar la flexibilización amplia.

“En estos momentos no se puede hablar de flexibilización completa en primer lugar, no se debe abrir el espacio público para espectáculos, mecanismos de concentración por deportes como el caso del beisbol” , dijo.

Señaló que la escolarización en estos momentos “es contraproducente” porque se deben cumplir ciertas condiciones. “Hay que aumentar la velocidad de la vacunación en las áreas que comprometen” al sector educativo.

López loyo aseguró que en el país “ha habido una progresión del número de casos” de Covid-19 de manera “inexorable lo cual no está reflejado continuamente” en las cifras oficiales que se emiten a diario.

Comentó que con el paso del tiempo en Venezuela ha registrado “una disminución progresiva en la disponibilidad de pruebas” anticovid.

“La estructura diagnóstica en Venezuela tiene una serie de problemas porque no existe el número de test antigénico para reportar diariamente los casos, no son consistentes, no son continuos”, dijo.