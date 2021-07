Mayores de 40 años pueden pedir cita para vacunarse, según Delcy Rodríguez

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció este sábado que las personas mayores de 40 años pueden solicitar una cita para vacunarse contra el Covid-19 enviando un mensaje de texto.

En la red social Twitter, Rodríguez explicó que los interesados en inmunizarse deben enviar un mensaje con su número de cédula al 74224.

“Si tienes más de 40 años y no estás vacunado contra el Covid-19, envía tu número de cédula y recibirás una cita para ser vacunado en un centro de inmunización próximo a tu domicilio. ¡Avanzamos unidos en el Plan Nacional de Vacunación! Con conciencia venceremos”, escribió.

ANUNCIO. Si tienes más de 40 años y no estás vacunado contra la Covid19, envía tu número de cédula al 74224 y recibirás una cita para ser vacunado en un centro de inmunización próximo a tu domicilio! Avanzamos unidos en el Plan Nacional de Vacunación! Con conciencia venceremos! pic.twitter.com/ibwhl9A8pw — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 24, 2021

Sin embargo, usuarios en la red social denunciaron que han hecho el procedimiento en repetidas ocasiones y el sistema automatizado les dice que “no tienen agendada una cita” para ponerse la inyección, señalando que la solicitud ha sido registrada.

“Tengo 64 años ya me cansé de enviar el mensaje, si no me vacuno no voy a votar“, comentó un internauta.

Otros denuncian que en los centros de vacunación cobran hasta 50 dólares por aplicar las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19.

En mayo, el Ministerio de Salud habilitó en su página web el registro de vacunación contra el Covid-19 para aquellas personas que no tienen el Carnet de la Patria.

Los interesados deben seleccionar la opción “Plan de vacunación Covid-19” y llenar los datos del formulario que aparece en pantalla, entre ellos, nombre, cédula, nacionalidad y correo electrónico.