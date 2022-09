¡Más de cinco horas sin luz! Zulianos denuncian un fin de semana de penurias

Los zulianos no dejan de pasar penurias por los servicios públicos, este domingo, 4 de septiembre, al menos el 70 % de Maracaibo quedó a oscuras tras un apagón que se extendió hasta San Francisco, Cabimas y otros municipios zulianos que padecieron de hasta cinco horas sin electricidad tras una inestabilidad del sistema eléctrico que originó algunas fluctuaciones durante la tarde de ayer.

“Pasada la media noche, este domingo continua la falla eléctrica que mantiene a más del 70 % de la zona metropolitana de #Maracaibo #SinLuz 4 horas de desesperante calor, a los lejos se escuchan los llantos de niños sufriendo”, escribió el periodista @Gerardtorresp a través de su cuenta Twitter.

El equipo reporteril de Versión Final realizó un recorrido por la circunvalación 1 de la capital zuliana y constató que el largo tramo desde el sector El Manzanillo, municipio San Francisco, hasta la altura de la tienda EPA se encontraba en penurias bajo racionamiento eléctrico.

El racionamiento no programado azotó a los zulianos desde la noche del sábado en sectores como el barrio San Javier, Urbanización Sol Amada, Bello Monte, El Manzanillo, El Pinar, Sabaneta, Urbanización Richmond, La Portuaria, entre otros, que se habría extendido por al menos cuatro horas para posteriormente afectar a otras zonas durante la madrugada de este domingo.

En el sector Villa Baralt, zona Oeste de Maracaibo, el apagón se registró pasada las 12:00 a.m. de este 4-Sep. El corte del suministro eléctrico también afectó al Circuito Las Marías Urb. San Miguel, Urb. La Victoria, sector Valle Frío, avenida El Milagro, avenida Dr. Portillo, Urb. Los Mangos, Mara Norte, sector Grano de Oro, Raúl Leoni, entre otros.

Zulianos exigen respuesta de Corpoelec

A pesar del apagón y de las fallas en la conexión a internet, los zulianos exigieron a través de las redes sociales un pronunciamiento oficial por parte de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ante la irregularidad que azotó la entidad durante la madrugada.

“Cuatro horas y medias sin luz @CorpoelecInfo @ZuliaCorpoelec es inhumano!!!! Y no me vayan a salir con "me da su ubicación" porque no sirve para nada!”, escribió Desireé Jaimes a través de su cuenta Twitter.

Por su parte, el usuario @DouglasPazrv denunció que eran las “3 AM y sigue #Maracaibo sin luz... Al menos por respeto, @ZuliaCorpoelec debería explicar que pasa...”.

“1:32am 4/9 seguimos #sinluz en Circuito Las Marías Urb San Miguel #Maracaibo, el calor es insoportable, no se mueve ni una hoja, restituyan servicio ya! @ZuliaCorpoelec @CorpoelecInfo @NestorLReverol @manuelrosalesg SOS”, denunció el zuliano Danny Acosta.

Otra de las queja fueron producto de los bajones que se registraron durante la tarde del 3-Sep: “Las fluctuaciones eléctricas de este sábado #3Septiembre en #Maracaibo van a terminar de acabar los pocos electrodomésticos que nos quedan y nadie se hace responsable. @ZuliaCorpoelec”, refirió @Edwinpri en su cuenta Twitter.

Ante la precaria situación que sigue afectando al estado Zulia, los ciudadanos claman por una buena inversión para mejorar el Sistema Eléctrico Nacional y temen que el apagón se pueda repetir en las próximas horas.

