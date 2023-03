Más de 500 personas y mascotas atendió la Alcaldía de Maracaibo en la Jornada Médica y Atención Veterinaria en Plaza para Todos

Más de 500 personas y mascotas atendió la Alcaldía de Maracaibo en la Jornada Médica y de Atención Veterinaria que brindó, a través de la Dirección de Salud, Samas y el Instituto Municipal de Protección Animal (Impa), este sábado 11 de marzo, en las áreas externas de Plaza para Todos.

Consulta de medicina general para niños y adultos, despistaje de Hipertensión y Diábetes, vacunación, chequeo odontológico y charla de Higiene Bucal, barbería y brinca brinca para los más pequeños fueron parte de los beneficios que recibieron los marabinos habitantes de las comunidades de la parroquia Idelfonso Vásquez, al oeste de la ciudad, desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.

Las mascotas, perros y gatos, también recibieron una atención especial con consulta, vacunación y desparasitación.

La actividad estuvo encabezada por la directora general de Salud, Joaneli López, acompañada de los directores del Samas , Soraya Sánchez; y Adrián Romero, de Plaza para Todos; con la presidenta del Impa, María Gabriela Retamosa.

“Iniciamos estas jornadas médicas integrales que incluyen: consultas pediátricas y adultas, despistaje de Hipertensión y Diábetes, así como el tamizaje nutricional donde, además, se le entregó a los pacientes con algún riesgo de desnutrición su suplemento de acuerdo con su característica clínica. Más de 300 personas fueron atendidas, también con la vacunación contra la COVID-19, el esquema pediátrico como: trivalente, pentavalente, polio, toxoide tetánico; y la atención odontológica con la detección de patologías dentales”, informó López.

La Directora de Salud resaltó la presencia de la unidad móvil pediátrica que recorrerá las 18 parroquias en estas actividades.

Marlene Barreto, vecina del barrio San Agustín, agradeció la realización de la jornada. “Me chequeé la tensión, me desparasitaron y me dieron los medicamentos. Nos atendieron muy bien a mis dos nietos y a mí”, expresó.

Magdalena González, habitante del barrio 23 de Marzo, asistió con su bebé. “Avisaron en la comunidad que había una jornada con consulta y aproveché para que los médicos vieran a mi bebé. Ojalá y continúen haciéndolas”, manifestó la ama de casa.

La directora del Samas, Soraya Sánchez, destacó el trabajo en equipo entre su servicio, el IMPA y Plaza para Todos, para atender a toda la familia marabina.

“Como SAMAS estamos brindando atención primaria en salud como: despistaje de Hipertensión y Diábetes, pesquisa nutricional, vacunación porque acabamos de pasar una pandemia importante y hay que prevenir con vacunas. Esto también nos permite captar a personas con enfermedades crónicas para que sean atendidas en nuestra red ambulatoria”, detalló.

A Crismalys Cohen, vecina del barrio 24 de Septiembre, Los Planazos, le pareció excelente la atención de los médicos para atender a la comunidad. “Estoy agradecida con el alcalde Rafael Ramírez Colina y su equipo porque también están brindando atención a las mascotas que son parte de la familia”, resaltó.

La presidenta del IMPA, María Gabriela Retamosa, informó que en esta jornada se atendieron 169 animales entre perros, gatos y dos tortugas con vacunas, desparasitación y orientaciones de cuidados a sus dueños.

Por su parte, Adrián Romero, director de Plaza para Todos, señaló que “Plaza para Todos abrió sus puertas a todas las actividades que está organizando la Alcaldía de Maracaibo a través de cualquiera de sus direcciones. Es una sede que ya está en condiciones, además es amplia y fresca; y pronto todas sus instalaciones estarán al servicio de la gente”.