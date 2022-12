Margarita, el destino turístico preferido por los rusos en tiempos de guerra

La pandemia primero y, ahora, la guerra en Ucrania han convertido contra todo pronóstico a la venezolana Isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, una joya tropical con costas de arena blanca y aguas turquesas, en un codiciado destino para los turistas, especialmente, aquellos procedentes de Rusia.

Y es que esta isla se ha vuelto el destino perfecto para miles de rusos que buscan unas vacaciones soleadas, pero enfrentan restricciones de visa y vuelos como consecuencia de la invasión ordenada por Vladimir Putin a Ucrania en febrero.

“Ahora hay algunas dificultades porque Rusia ahora está bajo sanciones y muchos destinos turísticos que sabemos ahora están cerrados, pero algunos cierran y otros abren. Un lugar hermoso nunca está vacío. Es por eso que disfrutamos de este vuelo directo y estamos felices de descansar”, indicó a la Voz de América la rusa Irina Kulikova, de visita en Venezuela.

Por su parte, Luis Moreno, jefe de Guías de Turismo en Isla Margarita, explicó a la VOA la importancia que ha tenido para los residentes el convenio alcanzado en septiembre de 2021 con el sector turístico ruso.

“La cantidad de pasajeros que llegan a Margarita ha reactivado la economía, el comercio, el turismo, los restaurantes, los taxistas; por lo que la Isla de Margarita, que depende tanto de la pesca como del turismo -en este caso el turismo ruso- han generado empleos para muchas personas”, relató.

Pero la visita de los turistas rusos no se limita a Isla de Margarita. En Caracas, los turistas además son llevados a sectores populares a través del llamado cabletren, y luego al panteón donde reposan los restos del expresidente Hugo Chávez, asegura el también turista Dimitri Bobkov.

“Personalmente estoy feliz. Me encanta la gente, la comida, la naturaleza y el clima de aquí. Creo que quizás en una vida pasada fui venezolano. Eso no es muy probable, pero así es como me siento”, aseveró a la VOA.

En los últimos dos meses, unos 3.000 turistas rusos han aprovechado un nuevo vuelo directo entre Moscú y la Isla de Margarita. La ruta reabrió el 2 de octubre después de una interrupción de siete meses debido a la guerra y fue modificada para evitar volar sobre espacios aéreos restringidos por las sanciones.

Aunque los rusos visitaron diferentes lugares de Venezuela durante la pandemia, como Caracas o el archipiélago de Los Roques, la Isla de Margarita fue el destino más popular.