Maracaibo necesita 6 mil litros de gasoil diarios para recolectar desechos sólidos

“Más de 6 mil litros de gasoil diarios se requieren para cumplir con la recolección de desechos sólidos en Maracaibo”, así lo informó este martes 9 de mayo, el presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imau) de la Alcaldía de Maracaibo, Óscar Zerpa.

“Este es un servicio muy sensible que no sólo afecta a Maracaibo sino también a todos los municipios porque conocemos las deficiencias que hay con el combustible. Nosotros trabajamos con compactadores, volteos y maquinaria pesada que se mueven con gasoil y aun cuando se restituye el servicio de gasolina nos sigue afectando porque si no hay gasoil en el mercado se disminuye la capacidad de trabajo y afecta al servicio en la ciudad”, indicó Zerpa.

Explicó que han sostenido reuniones con organismos nacionales para asegurar el combustible necesario para las operaciones del Imau, debido a que también se requiere de dos mil litros de gasolina cada día.

Sin embargo, Zerpa destacó que debido a las gestiones hechas por el alcalde Rafael Ramírez Colina, se han establecido algunos mecanismos para acceder al combustible que ha permitido recuperar la frecuencia, desde el pasado lunes 1 de mayo, lo que ha permitido atender a las parroquias de la ciudad por encima de un 80% y al mismo tiempo los puntos críticos.

A la espera de una zona de transferencia para Maracaibo

Sobre el proyecto de la zona de transferencia que adelanta la municipalidad, Zerpa detalló que desde hace tres semanas se entregó la propuesta al Ministerio de Ecosocialismo, por lo que se está a la espera de su aprobación, ya que con este espacio se podrá hacer de la recolección de desechos sólidos un proceso más rápido.

Asimismo, el presidente del Imau precisó que la propuesta íntegra de la Alcaldía de Maracaibo está orientada a establecer tres zonas de transferencia, pero el alto costo les ha obligado a iniciar con una que permita desahogar el relleno sanitario así como el patio de operaciones de Recimara, ubicado en Haticos, pues en estos momentos sólo es empleado para casos de emergencia.