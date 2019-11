Maracaibo iniciará la Navidad con el encendido de la Plaza de la República

View this post on Instagram

Venite pa´ Maracaibo a la Feria de La Chinita pa' que disfrutéis del segundo gran concierto en honor a nuestra Reina Morena, con las agrupaciones: Huracán de Fuego Cardenales del Éxito Los Cadillacs Gran Grupo Estrellas del 2000 Alitasía Omar Enrique Jhonder Morales Poncho Zuleta Este viernes 1 de noviembre, a las 8:00 de la noche, en 5 de Julio, frente a la Plaza de la República. ¡No te lo podéis perder! #MaracaiboRenace #Maracaibo #Zulia #Venezuela #feriadelachinita