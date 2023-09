Maracaibo conocerá a sus niños con microcefalia este #30Sep en la gran caminata amarilla

Los ojos de Diego miran el exterior con un brillo especial, con curiosidad por lo que ve y asombro por lo que descubre. El brillo y la inocencia que destila su sonrisa deja ver la pureza de sus pensamientos, aunque no pueda expresarlos como cualquier niño. El pequeño nació con microcefalia, una condición que produce parálisis cerebral y entre otras cosas, dificultad para hablar y caminar.

Uno de tantos ángeles en la tierra que se trasladan en coche pese a que ya no tiene la edad para hacerlo. El menor ya tiene seis años, y aunque su estatura está dentro del promedio, su peso y sus habilidades básicas no lo están.

Zuleidy Pirela, madre del pequeño Diego, contó a Versión Final como cada 30 de septiembre, día de la microcefalia, es una fecha importante para todas las familias que tienen a un guerrero con este padecimiento en casa.

“La microcefalia es una condición, no una enfermedad. Es la más difícil de todas las condiciones de salud y es más complicada porque no se les puede colocar una válvula, no se les puede colocar absolutamente nada que pueda graduar la condición y permitir que nuestros hijos tengan una vida normal, no tiene cura (…) Cada año que ellos pasan es un año que ellos lograron sobrellevar su condición, y para nosotras las mamás es un año de felicidad”, explicó la progenitora.

A Zuleidy, al igual que las 70 madres que conforman el grupo Microcefalia Amor sin Límite, le cambió la vida con la llegada de su hijo. Los pañales, la atención y los cuidados empezaron a ser su único pensamiento en el día, pero al salir de casa, se encontró con una realidad aún más dura: una ciudad que no tiene conocimiento sobre esta enfermedad y posee escasa empatía para con estos niños.

“Entre tantas condiciones de salud, en Maracaibo la menos conocida es la microcefalia. La gente no sabe que es la microcefalia, queremos educar a las personas, enseñarles qué es y porqué nuestros niños tienen parálisis cerebral. En otras condiciones los niños pueden caminar, hablar, desarrollarse, nuestros hijos no”, resaltó Pirela, quien destacó que en la organización fundada en la capital zuliana hay 34 niños con este padecimiento.

Con los colores amarillo y morado que identifican a la pequeña organización marabina, este 30 de septiembre saldrán a La Vereda del Lago a una caminata en honor al camino de vida tan complicado que tiene Diego y muchos de estos pequeños en conjunto con sus familias. La actividad también está destinada a la concientización en la ciudad sobre la existencia de la microcefalia y el apoyo que todos estos infantes requieren de la sociedad.

“Este 30 de septiembre día de la microcefalia caminaremos por todos nuestros niños, por los que están con nosotros y los que han fallecido, por estas madres luchadoras que día a día tratan de sobrevivir a las condiciones del país y a todas las cosas que nos hacen falta, como los medicamentos, los alimentos, los pañales, la silla de ruedas. Hacemos un llamado a que nos acompañen a esta caminata, es un año más que nuestros hijos viven con esta condición, una condición que no se quita”, manifestó Pirela.

Agregó que el grupo de apoyo también recibirá donaciones para apoyar a los pequeños cuyas familias no tienen los recursos para cubrir su alimentación, transporte y atención médica. El evento se realizará a partir de las 7:00 a.m. en el parque ubicado en la avenida El Milagro.