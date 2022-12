Maracaiberos lamentan la ausencia del típico bullicio en las mañanitas de Santa Lucía [+Fotos]

El típico bullicio, tarimas, luces, fuegos artificiales y gaitas en honor a Santa Lucía se vieron opacados la madrugada de este martes 13 de diciembre durante las tradicionales mañanitas que anuncian el inicio del día de la Dama de el Empedrao.

Durante la noche de este lunes, la iglesia anunció la suspensión del homenaje gaitero a la mártir pero luego informaron sobre la donación por parte de la hermandad Emaús de la parroquia que le brindaron una noble ofrenda gaitera en la plaza que se ubica frente al templo.

Ante el atípico inicio de la festividad en honor a la mártir, los maracaiberos lamentaron lo sucedido e instaron a la Gobernación del Zulia y a la Alcaldía de Maracaibo a tomar medidas para evitar que se repita la situación.

Ni la Gobernación ni la Alcaldía hicieron nada por esta parroquia tan famosa de Maracaibo. No podemos dejarla atrás, me parece que no se vio bien. No hicieron una celebración con tarima, música en vivo, gaita, no le hicieron nada de acuerdo al día de Santa Lucía, no me pareció", refirió Rosa Luzardo.