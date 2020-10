Maracaiberos denuncian desabastecimiento de combustible en E/S: “Muchas colas y nada de gasolina”

“Amenecidos, fastidiados y desesperanzados”, dicen estar los zulianos con vehículos con terminal de placas del 3 a 6, quienes desde el lunes en la noche pernoctan para intentar surtir de gasolina. Confiaron en las declaraciones del Gobierno sobre la reactivación del abastecimiento de combustible como parte de la flexibilización “7+7 Plus”, pero en la práctica nada se ha cumplido hasta ahora.

En un recorrido realizado por Versión Final se pudo corroborar la información reportada en una encuesta realizada en el Instagram de este medio. Los usuarios aseguran que gran parte de las estaciones de servicio no cuentan con gasolina y que solo hubo suministro de hidrocarburo el lunes, para los carros con terminal de placa 1 y 2.

Alfonzo Morales detalló a Versión Final que desde la tarde de este martes pernoctó en la gasolinera Los Quinteros, ubicada en Bella Vista, pero a las 9:00 de la mañana de este miércoles se retiró, porque la gandola que transporta el combustible nunca llegó.” Hay muchas colas y nada de gasolina”, recalcó.

Morales no solo percató la situación en esta estación, también se dio una “vuelta” por la gasolinera que está frente a la iglesia Nuestra Señora de Fátima. “La gandola tampoco ha llegado”, refirió.

El zuliano añadió que hay personas que se mantienen desde el lunes, debido a que no lograron surtir cuando les tocaba. Los ciudadanos buscan abastecer sin importar su terminal de placa, pese a ser el mecanismo impuesto por los entes gubernamentales.

Otro usuario de Los Quinteros aseveró que la misma situación se presenta en la estación Buenos Aires, frente te al edificio Uairén. “Solo hay muchos carros en cola y no hay gasolina”, enfatizó.

Espera interminable

Aunque las autoridades regionales aseguraron el pasado lunes 5 de octubre que en Zulia estarían habilitadas y completamente operativas al menos 68 gasolineras de 205 que cuenta el estado, los usuarios describen una situación diferente que se aleja a lo también expuesto por el Gobierno Nacional.

El domingo, Tareck El Aissami, ministro para el Petróleo, afirmó que unas 1.571 estaciones de servicio, entre subsidiadas y con precio internacional, tendrían que estar abiertas en el país desde la seis de la mañana “y en el caso de estar cerradas serían tomadas para ser revocada su concesión”.

Ese mismo día el presidente Nicolás Maduro aseguró que habían logrado producir lo que Venezuela necesita en gasolina. “Del exterior nos ha llegado una buena cantidad de combustible lo que nos va a permitir iniciar el plan de regularización y normalización por el número de terminal de placas”, dijo.

“No hay gandolas suficientes para cubrir la distribución de combustible en el estado, las instrucciones del Ministro El Aissami no surtieron efecto, todo fue una gran mentira, hay estaciones cerradas y otras con largas colas a la espera de la gasolina, solo muy pocas estaciones están operativas”, denunció Carlos Armijo, Secretario General de Un Nuevo Tiempo en el Zulia.

El exconcejal marabino aseveró que el Gobierno usa la gasolina como un “mecanismo de control social”. “Tienen a los ciudadanos en una constante cola en medio de la pandemia del Covid-19, esto demuestra que no les interesa la salud de las personas”, expresó.

Armijo exigió a las autoridades gubernamentales y a Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) que intensifiquen “la distribución del combustible que viene en este momento de Punto Fijo, Falcón, a la región zuliana con más gandolas”.

Los usuarios de las redes sociales que se mantienen “esperanzados” en las bombas concuerdan con el planteamiento de Armijo, aseguran que son medidas para cubrir la pandemia con la gasolina o viceversa. También consideran que “solo son promesas de políticos ante las elecciones parlamentarias del venidero 6 de diciembre”.

“Lo que ocurre es que son estrategias y un pote de humo para las elecciones. No hay gasolina y dan un poco para apaciguar a la gente”, aseveró Diego Vera desde una bomba del Oeste de Maracaibo ubicada en plena vía la Concepción, cerca de la sede de los bomberos.

Situaciones irregulares y pases VIP

Por su parte, los internautas ratificaron que en las gasolineras se mantienen las situación irregulares de parte de la Guardia Naciona Bolivariana (GNB) u otros funcionarios quienes resguardan los sitios.

“Solo surtieron a chorros a la Policía Nacional, GNG, y autoridades del gobierno. El pueblo se ‘jodio'”, comentó @mvmarac, a la vez , que @Hebert8003 enfarizó que “hay mucha cola VIP”.

@gleisy63 catalogó el reinicio del abastecimiento de combustible como “malísimo”. “Es pura mafia, estuve 25 horas y no logré surtir”, enfatizó la mujer son especificar en que estación sucedió.

“Esto es terrible. Desde las 4:00 a.m. en la cola y no he podido surtir. El biopago solo funcionó para los amigos”, dijo @susanamc en referencia a las dificultades de conexión que presentan las estaciones en cuanto a este servicio.

Pese a toda la situación en torno al combustible los zulianos se mantienen en la bombas con la meta de lograr surtir así les cueste pasar una semana durmiendo en sus carros y con el temor a que sean robados. Aseguran que necesitan el hidrocarburo para hacer sus quehaceres y otros para poder trabajar.

Además, manifiestan mantener su anhelo de una “estabilidad” en cuanto al servicio en la región petrolera