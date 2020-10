Maracaiberos: “Banco Central de Las Pulgas” insiste en eliminar el billete de 500 bolívares

No es la primera vez que el denominado “Banco Central de Las Pulgas” arremete contra el Libertador Simón Bolívar, en su imagen del billete de Bs. 500, los usuarios denuncian que ni los choferes del transporte público ni los pocos buhoneros que hacen vida en el casco central de Maracaibo lo reciben.

El pasado 9 de enero del año en curso, Versión Final, reseñó el primer intento de los comerciantes que pretendían sacar de circulación al papel moneda de Bs. 500 pero que sobrevivió tras la insistencia de los maracaiberos.

Ahora, la situación reaparece con mucha más fuerza, “porque ya no los reciben ni los choferes ni los buhoneros del ‘Banco Central de Las Pulgas’ que son pocos pero ya decidieron no recibir el billete”, aseguró Victoria Piña, quien se disponía a realizar sus compras en el centro de Maracaibo pero no pudo llevar prácticamente nada.

Primero fue el colector del bus, me regresó los billetes porque ‘ya eso nadie los quiere’ y cuando llegué al centro ni el señor de los plátanos, ni los que venden medicinas ni nadie me los quiso recibir y era prácticamente todo lo que tenía. La otra vez fue en enero pero el Gobierno se les metió a la fuerza y lo empezaron a recibir otra vez, será que tengan que hacer lo mismo otra vez”, refirió la afectada.

La nueva amenaza para el poco papel moneda que queda en circulación en la capital zuliana, tomó por sorpresa a decenas de ciudadanos al notar que en tiendas, comerciales, choferes y buhoneros se niegan a recibir el billete.

Algunas de las unidades del transporte público que circulan, pese a la medida de cuarentena impuesta por el Gobierno por prevención al Covid-19, decidieron tomar un billete de Bs. 500 y pegarlo a los vidrios o puertas con un “no” escrito en marcador negro para que los usuarios cancelen sus pasajes con papel moneda de 10.000, 20.000 o 50.000 bolívares.

“Hacen mucho bulto”

Según Carlos Linares, chofer de un bus que cubre la ruta Centro-Km4, “ya nadie quiere los billetes porque hacen mucho bulto y ya un pasaje cuesta 50 o 100 mil bolívares, cuando la gente paga un pasaje con billetes de 500 se recibe una paca que no sirve para nada”, refunfuñó.

Su opinión fue apoyada por Yennifer, una comerciante de Las Pulgas quien asegura que “cobrar 100 mil bolívares seria aceptar 200 billetes de 500 que no son fácil de contar ni con ‘maquinita’ (contador de billete) y para guardar hace mucho peso en el bulto”.

Por su parte, Joelvis Zambrano, rechazó este nuevo intento de amenaza para el efectivo que circula en Maracaibo, “entiendo que hace mucho peso y todo lo demás, pero la gente debe entender que los bancos abren cada dos semanas y algunos dan puros billetes de 500”.

Ante la repetitiva situación, los usuarios piden a los tres niveles de Gobierno a “tomar acciones para evitar que dejen de recibir el billete, es lo único que tenemos y conseguir el efectivo es difícil en momentos de cuarentena”.