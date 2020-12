Maracaiberos a Santa Lucía: “Pedimos que interceda para conseguir la cura de esta pandemia” [+Fotos]

En una inusual pero emotiva celebración, el Empedrao se llenó de alegría para venerar a Santa Lucía y realizar sus peticiones para erradicar la pandemia del Covid-19 y también por la salud de los enfermos en un año que ha sido marcado por el coronavirus.

Pensé que este año no podía visitar a Santa Lucía por la pandemia, pero me enteré que se iban a realizar tres misas y aquí estoy cumpliendo con ella, no pude entrar a la misa pero la escuché desde afuera y eso me llenó de satisfacción”, refirió Néstor Núñez, quien acostumbra a visitar a la dama del Saladillo todos los 13 de diciembre por una promesa.