Marabinos rechazan inicio de año escolar a distancia: “Es irreal, no existen las condiciones mínimas”

Este martes 16 de septiembre inició en todo el país el período escolar 2020-2021 con clases a distancia, un ciclo educativo considerado como atípico, por las medidas de prevención que deben tomarse ante el coronavirus, y expectante para los estudiantes venezolanos, cuyos conocimientos se ven empañados por las dificultades que implica recibir conocimientos vía online.

El presidente Nicolás Maduro aseguró que desde hoy las clases se servirán de progamas en el canal ViveTV y de asesorías presenciales para estudiantes y representantes desde el 5 de octubre en los colegios y liceos.

“Miércoles 16 de septiembre, arranca el año escolar 2020-2021 en medio de la pandemia“, dijo Maduro, al tiempo que informó sobre los resultados de una encuesta nacional que arrojaron que cerca del 80 % de la población prefiere que la educación se mantenga a distancia, como empezó a ser desde marzo con el inicio de la pandemia.

Sin embargo, los marabinos aseguran que “la realidad” eléctrica y de telecomunicaciones de la capital zuliana es “muy distinta” a la del resto del país. Los prolongados cortes eléctricos de hasta 10 horas diarias y la escasa conexión a Internet hacen cuesta arriba que los pequeños reciban el aprendizaje necesario.

En una consulta realizada a través de la cuenta Instagram de Versión Final, un 60 % de las personas se mostró en desacuerdo con la vuelta a clases a distancia; otro 20 % apoya la decisión del Gobierno para evitar el contagio de Covid-19 en los niños; y un 20 % señaló no estar de acuerdo pero aseguró que es una “acción necesaria”.

Caos eléctrico, comunicacional y de recursos tecnológicos

En la encuesta, 857 personas votaron a favor de un “sí” para el retorno a las teleclases y unas 924 dijeron que “no” es la mejor medida para la educación venezolana por el déficit de los servicios que ameritan los cursos escolares en línea, además que millones de venezolanos carecen de equipos tecnológicos que incluyan a sus hijos a este nuevo método educacional.

“El país no tiene condiciones. ¿Cómo levanto a mi hija a estudiar donde quitan la luz 9 horas? Los maestros no tienen capacidad para orientar a los niños a distancia y Venezuela no está capacitada”, comentó la usuaria @liusmarypo.

La marabina @eiraly_curiel aseguró que los estudios no presenciales “no llegan a todos los niños en Venezuela porque hay muchos de bajos recursos”, mientras que @yoleidavillalobos calificó esta vuelta a clases como “una locura por la falta de luz e Internet”.

Por su parte, la seguidora @jaqueline0609 señaló que es “irreal porque no hay condiciones mínimas”, opinión que secundó @dary.z.b: “En Maracaibo no hay luz. No todos tienen Internet y el que tiene no es rápido. Es irreal esta medida”.

La docente jubilada @dorisochoa7 precisó en la encuesta abierta que “no es posible impartir clases a distancia en Venezuela debido a que en este país no funciona el Internet”.

“El Gobierno debe arreglar el Internet en cada hogar para que así se pueda establecer un buen inicio de clases”, argumentó el marabino @lcdo.luis.

Para @iniridarodriguez, el anuncio del Gobierno “da vergüenza. ¿Cómo va a funcionar con un servicio eléctrico e Internet tan deficiente?”, se preguntó.

“No todos los representantes y los maestros cuentan con los medios para iniciar las clases a distancia. Deben mejorar las conexiones y sobretodo la calidad del Internet”, indicó la cuenta de @pasteleria.sweet.

“Es necesario pero no existen las herramientas”

La postura fijada por la ciudadanía es compartida por la Federación Venezolana de Maestros (FVM), quien ha reiterado en varias ocasiones que los docentes no cuentan con las condiciones necesarias para impartir clases a distancia, lo que describe como “un programa discriminatorio que solo llegará a unos pocos”.

La FVM recordó que la mayoría de la población no cuenta con “servicios de comunicación a través de Internet, ni recursos tecnológicos como computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes” para desarrollar el año escolar bajo esta modalidad.

Los padres y representantes están conscientes de que los estudios desde casa mantendrán en resguardo a sus hijos del Covid-19 pero también admiten que no cuentan con las herramientas obligatorias para ello.

“Es necesario. Sin embargo, tanto los estudiantes como los docentes no tienen las herramientas”, dijo @legnagallardo.

Entretanto, la marabina @alyanypirela cuestionó que en el país “no hay control con el virus, no hay gasolina, no hay electricidad… En otras palabras, no es posible iniciar las clases de ninguna forma”.

Según @marjorie_pa, las teleclases “no se cumplirían por falta de servicios pero es necesario para cuidar a los niños” de la pandemia.

Clases presenciales, riesgo de contraer el virus

El mayor temor de los padres y representantes es que los pequeños contraigan el virus en los centros educativos, por lo que un porcentaje de los encuestados aseguró que es “más seguro” recibir clases desde el hogar.

“No estoy de acuerdo con las clases presenciales, sería más grande el riesgo de contraer el virus”, comentó @carlapozo2308.

Igualmente, @tinaromero9 expresó que “es más seguro. Difícilmente un niño mantendrá puesto el tapabocas y el distanciamiento social por 5 horas”.

“Me parece bien para no arriesgar la vida de nuestros niños”, argumentó @andreaestefania, mientras que @ingrid_bbella puntualizó: “Debería continuar a distancia por el Covid-19, es un riesgo para los estudiantes”