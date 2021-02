Marabino camina 10 kilómetros al día con su hijo en cama para pedir ayuda

Desde la avenida 3C, sector La Virginia, hasta llegar a la Plaza Luis Braille, en la calle 67 (Cecilio Acosta), se puede observar una cama clínica corroída, con colchones en un avanzado deterioro. A los lados de la cama, en dos grades carteles, hechos en tela, se lee “¡Por favor! ¿Usted me ayudará con un dólar? y “Necesito una silla de ruedas usada y un televisor usado”. Estos llamativos avisos los utiliza el señor Alexander Torres García para solicitar ayuda para su hijo, Alexander Jacob Torres, de 36 años de edad, que presenta parálisis cerebral.

El padre de Alexander Jacob, de 59 años, vive en la parroquia Coquivacoa y camina 10 kilómetros, con su hijo en la cama clínica, hasta la Plaza “Luis Braille” en la parroquia Olegario Villalobos, para pedir recursos económicos y poder sostener la alimentación de su hijo con discapacidad mental.

“Yo lo que quiero es que alguien me facilite una herramienta de trabajo para poder brindarle la alimentación a mi hijo cada vez que lo necesite, dice Alexander (padre). Pide que un bondadoso se acerque y le brinde la oportunidad de tener un “freezer congelador” para él poder vender en su casa “tetas, hielos, helados y todo lo que me permita surgir, mantenerme dignamente y costear las necesidades de mi hijo que está en cama”.

Comenta el señor Alexander que también podrían ayudarlos con “una moto de tres ruedas, para poder hacer viajes, vender verduras y, en el caso que amerite, poder trasladar a mi hijo hasta un hospital cuando lo requiera”. Con un tono afligido y con su respectivo cubre boca, apela a que las fundaciones y órganos municipales o regionales lo puedan ayudar. “Yo lo que quiero es trabajar para sustentarme, pido es por necesidad porque no he podido trabajar porque por mí, no tuviera a mi hijo expuesto al Covid-19, a otras enfermedades y al inclemente sol de la ciudad”.

La cama clínica adorna esta famosa plaza ubicada en la avenida “Cecilio Acosta”, al lado de la parada de la ruta de transporte “Uní 6”; una zona altamente plagada de negocios, pequeñas y grandes empresas. Los transeúntes y pasajeros que esperan la ruta pasan y miran esta situación que, comúnmente, se observa en diferentes lugares de la ciudad por la grave crisis económica que atraviesa Maracaibo.

En un tono desconcertado y molesto ante esta situación, sostiene que una persona famosa de las redes sociales, que realiza motivadores vídeos sobre ayudas sociales en la capital marabina, llegó y le entregó alimentos para apoyar su situación pero, “las personas ahora pasan y no me quieren dar nada, ni un paquete de alimentos porque ya él me ayudó. Hay personas que me han dicho que mi vídeo fue difundido en varios países del mundo, pero sigo acá, padeciendo la misma situación y hasta peor”.

Alexander siempre agradece a Dios por ayudarlo a pesar de las circunstancias por las que atraviesa. Asegura que seguirá en la plaza pidiendo ayudas hasta lograr su cometido para valerse por sí solo y poder ayudar a su hijo que hoy está amilanado en una cama clínica en condiciones no óptimas.