Manchas de petróleo invaden costas del Lago en el sector Puntica de Piedra [+Fotos]

La presencia de varias manchas de petróleo reportaron este lunes pescadores que hacen vida en Puntica de Piedra, en el norte de Maracaibo. Al parecer, el derrame proviene de una “refinería” situada en el centro del Lago de Maracaibo y ese bote de crudo tiene tiempo, pero se acentuó desde este domingo, afectando a quienes recolectan peces en el estuario zuliano.

El derrame no viene desde ahorita, tiene muchos años. Lo que pasa es que hace años atrás, a los pescadores nos reunían y nosotros recogíamos el petróleo, trabajábamos con el Gobierno, que nos pagaba, nos subsidiaba las redes “, refirió a Versión Final el pescador Heberto Ramón Molero, de Puntica de Piedra.

Afirma Molero que el bote de petróleo se ha acentuado en los últimos dos días porque “cuando hay mucho derrame la barrera mide 30 centímetros de alto”.

El petróleo viene de Barranquitas, de una cosa que le dicen allá ‘El Criminal’, donde está un posta grande que es como el mechurrio de El Tablazo, una refinería que está entre el medio del lago. Antes había cinco o seis pozos. Ahora hay 40 o cincuenta y pico , y ellos no pueden abastecer la barrera para cubrir los pozos, además hay menos mantenimiento para cuidar los pozos”, apuntó el pescador.

Resalta que al momento de llegar el invierno, cuando llegan muchos “mareones”, por tratarse de una zona muy profunda, “ellos no pueden tirar los ‘anclotes’ para sostener las barreras, cuando rodean los pozos, cuando viene mucho inverno, que hay muchos vientos y el oleaje es muy fuerte, el petróleo se salta la barrera”.

Molero asevera que los ríos que desembocan en el Lago de Maracaibo llevan una planta que llama “oreja de burro”, esa planta se va llenando de petróleo, “se va regando y camina más rápido”.

Además, el bote del crudo llega hasta la capìtal zuliana, porque “es la parte más angosta del lago”, señala el pescador.

Como es un ’embudo’, al pasar el Puente, va llegando (petróleo) con el ’embudo’ pa’ fuera, y va buscando la orilla del Lago, donde se concentra el derrame. En el centro no porque eso es muy grande y allí lo protegen, pero al llegar aquí (petróleo) ellos no pueden porque pasan ‘navecas’, remolcadores, pasan pescados y ellos no pueden poner barreras aquí”, dijo.