Magisterio Zuliano se concentra para protestar contra la Onapre [+Fotos]

El Magisterio Zuliano se concentró la mañana de este miércoles, 10 de agosto, en Maracaibo para rechazar el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y exigir respuesta al pago de sus bonos antes del regreso a clases anunciado para septiembre por el Ejecutivo Nacional.

"Yo soy docente jubilada y hoy me sumo a esta protesta porque me preparé para ser docente y no para vender verduras como lo dijo la ministra Santaella, yo la invito a ella a qué lo haga pero que respete nuestros derechos laborales", manifestó Jessica Cepeda, quién se unió a la manifestación pacífica de este 10-Ago en la intersección entre la avenida 5 de julio con Delicias de la capital zuliana.

Por su parte, Jesús Chirinos, representante jubilado del gremio de la Salud, tildó la Onapre como una "burla de la dictadura" y aseguró que se seguirá sumando a las convocatorias en rechazo a las medidas del Ejecutivo Nacional: "Nosotros seguiremos en la calle en protesta hasta conseguir una respuesta concreta que respete nuestros derechos laborales y nuestros pagos porque también tememos que nos quiten los aguinaldos".

William Paz, presidente de la Fundación Nacional de Pensionados y Jubilados, sostuvo que "desde hace ocho años el sistema comunista está complicandole la situación y la vida a los venezolanos" e hizo un llamado a "todo el pueblo que está muriendo de hambre" a sumarse a estás convocatorias contra el "genocidios de los adultos mayores".

"Nosotros lo venimos diciendo, nos van a eliminar las contrataciones colectivas, van a atacar a los trabajadores, van a eliminar sus luchas de 60 años", enfatizó Paz.