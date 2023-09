Magisterio zuliano realiza asambleas para evaluar nuevas acciones en busca de mejores reivindicaciones salariales

Luego de nueve meses de lucha en busca de mejores condiciones salariales, la Coalición Magisterial del Zulia realizó, este miércoles 20 de septiembre, tres asambleas de delegados con el propósito de presentar propuestas para lograr una mejor organización, a fin de obtener una respuesta de las autoridades gubernamentales con respecto a las exigencias realizadas en materia salarial.

La cancha de la urbanización San Rafael, el complejo deportivo Patria Joven y la sede de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), fueron los tres puntos de encuentro donde se dieron cita más de 200 delegados de organizaciones sindicales, así como 152 representantes de los diferentes planteles educativos que hacen vida en las 18 parroquias de Maracaibo, quienes en horas de la mañana se reunieron para evaluar acciones concretas con la finalidad de avanzar en la búsqueda de soluciones que permitan mejorar las condiciones laborales antes del inicio del nuevo año escolar.

Rafael Rincón, presidente del Colegio de Licenciados en Educación, seccional Zulia, indicó que con estas asambleas se busca lograr una organización que sirva como base para determinar los pasos a seguir con el objetivo de lograr un acuerdo favorable en la discusión del contrato colectivo, beneficio que hasta la fecha no se ha firmado.

Asimismo, el licenciado explicó que otro de los puntos tratados en la reunión estuvo enfocado en las condiciones en las que se encuentran los centros educativos, ya que ha su juicio las escuelas no cuentan con una infraestructura adecuada para que los estudiantes puedan recibir clases de forma segura, situación que afecta el aprendizaje y pone en riesgo a todas las personas que hacen vida en las instituciones escolares.

De cada 10 planteles en el Zulia, nueve se encuentran en condiciones deplorables y no están aptos para el proceso de aprendizaje, por eso hacemos un llamado a los padres y representantes para que estén conscientes de que en esas condiciones sus hijos no pueden recibir clases, porque existe una condición de riesgo que afecta no solo a los alumnos sino también al personal docente y obrero que labora en las escuelas", señaló Rincón.