Maestros zulianos vuelven a protestar en Maracaibo: “Estamos de luto porque nuestro salario está muerto”

Con pancartas en mano y a una sola voz cantando “no me canso, no me rindo, no me doy por vencido”, los maestros activos, sindicalistas y jubilados del Zulia salieron una vez más a las calles de Maracaibo para exigir sueldos dignos, aumento salarial y condiciones aptas en las escuelas públicas del estado.

La concentración de manifestantes fue este jueves 12 de enero en la Plaza Bolívar de Maracaibo, justo en frente de la Gobernación del Zulia, donde cientos de educadores pedían ser escuchados y atendidos ante sus necesidades.

Asimismo, los maestros de varias escuelas básicas como “Juan Bautista Besón”, “Dr. Pedro Luengo” y “Juan Antonio Paredes” dijeron presente en esta protesta, todos con un mismo motivo: seguir alzando sus voces para la defensa de sus derechos como humanos y profesionales.

“Seguimos en esta lucha por nuestras familias”

Ante una crisis salarial que aflige la calidad de vida de los maestros, estos se han visto en la necesidad de trabajar horas extras, dobles turnos e incluso buscar otras alternativas para mantener a sus familias.

Mayela Delgado, maestra de la Unidad Educativa Nacional Juan Antonio Paredes, denunció a Versión Final “la burla” y el “cansancio” que sienten tras la situación crítica que vive el sector educativo de Venezuela.

Estamos cansados, en nuestros techos cae mucha agua y por eso estamos hoy de pie aquí, le pedimos a nuestro Presidente (Maduro), porque así hay que llamarlo, que por favor se ponga la mano en el corazón, que él no es el único que merece tener la mesa completa, nuestros hijos también, lo merecen todo”, expresó Delgado.

Igualmente, los educadores manifestaron que planean “seguir luchando” y que no quieren irse porque creen en su país y quieren seguir ejerciendo por “amor a lo que hacen y trabajan”.

No nos vamos a ir, ¿para dónde vamos a agarrar?, ¿cuánto cuesta un pasaporte? Cuesta petros y nuestro salario es en bolívares, Bolívar se debe estar retorciendo en la tumba por como lo han matado, por eso es que estamos de luto porque nuestro sueldo está muerto”, finalizó Delgado.

Entre necesidades y presupuestos cortos, Ailén Chávez, docente de la escuela Juan Bautista Besón contó a Versión Final que su sueldo no le alcanzó “ni siquiera para comprarse unos lentes” teniendo que trabajar con unas gafas rotas porque lo poco que gana es para la comida.

Haga caso señor Maduro al sueldo que queremos nosotros, un sueldo digo que podamos mantener a nuestras familias y no tener dos y tres trabajos e incluso trabajamos de noche para poder subsistir”, señaló la docente.

Por otra parte, Ailén Chávez manifestó que están cansados de ser llamados “malandros como el gobierno siempre nos ha dicho”.

Merecemos un sueldo digno, nosotros somos educadores no malandros como el gobierno siempre nos ha dicho, nosotros somos educadores y el gobierno tiene que hacer caso a los que estamos aquí en las calles. Nos sacan a la guardia, nos sacan a la policía como si nosotros fuéramos unos delincuentes”, exigió Chávez.

Ante esto, el presidente del Sindicato Unitario de Magisterio del Estado Zulia, Gualberto Mas y Rubí, indicó a Versión Final que “la única condición que hay para abandonar las calles es que se ajuste el salario, que se mejoren las condiciones sociales y que se mejoren las condiciones de trabajo”.

Actualmente, un profesor en Venezuela, de categoría “docente IV”, por tener más de 12 años de experiencia gana 189,50 bolívares mensuales, que no alcanza para un sustento digno que cubra las necesidades básicas del educador o su familia.

O paga transporte, o coge una colita o deja de comer. Hoy no hay condiciones para trabajar día a día, no es que el profesor no quiera trabajar, es que no puede”, certificó Mas y Rubí.

El sindicalista afirmó que hoy en día las condiciones en las escuelas son precarias, sin baños, sin electricidad, sin agua y sin el cumplimiento del comedor estudiantil; por lo tanto, añadió que el docente trabaja solo “por vocación” pero “con eso no paga lo que compra en el abasto o sus gastos”.

Sin miedo a ser despedidos o amenazados

Los docentes denunciaron a Versión Final que han sido chantajeados e incluso amenazados de “destituirlos” por participar en las protestas y hacer escuchar sus voces.

Así fue el caso de Eliezer Prieto y Nancy Navarro, ambos profesores de la Red Intercircuital San Francisco 3 que fueron destituidos de sus cargos y funciones el pasado miércoles 11 de enero por “ejercer el derecho a la protesta”.

Por su parte, Nancy Navarro, docente inicial de la escuela Juan Antonio Paredes contó a Versión Final que fue destituida de su cargo como representante de la Red Intercircuital San Francisco 3, parroquia José Domingo Rus y Los Cortijos, por “creer que no es una persona de confianza al protestar sus derechos”.

Igualmente, Mayela Delgado comentó que “los han querido botar” de sus trabajos y que “mucha gente los han amenazado”, pero ellos seguirán luchando sin miedo.