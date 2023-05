Maestros zulianos cumplen con el paro y aseguran que seguirán en su lucha

Cansados de un sueldo insuficiente y no ser escuchados por el Gobierno nacional, este lunes 15 de mayo los maestros se quedaron en casa, en cumplimiento al paro de 24 horas que se está desarrollando en todos los colegios públicos del estado Zulia.

El “Plantón institucional: Quédate en casa”, planea llamar la atención del “patrono indolente” ante las exigencias salariales que lleva realizando por más de cuatro meses el magisterio; entre ellas, la firma del contrato colectivo que aún no se ha cumplido.

Ante esto, Rafael Rincón, presidente del Colegio de Licenciados en Educación (Clev), seccional Zulia, reveló a Versión Final que se mantendrán “en la lucha” hasta lograr el objetivo que abarca las reivindicaciones laborales y condiciones dignas para los docentes zulianos.

Asimismo, detalló que la crisis que viven los maestros no solo se refleja en sus sueldos, también se observan en las infraestructuras de los planteles públicos donde trabajan, la cual esperan mejorar al lograr una negociación con el patrono.

Agregó que para lograr “condiciones dignas en las infraestructuras” y el retorno del programa alimentario escolar, es necesario “continuar en las calles y en pie de lucha” a pesar de las respuestas negativas que han recibido por parte del patrono.

El patrono no da respuesta. Tenemos cuatro meses en pie de lucha, cuatro meses que esta situación se repite en todos los estados del país. Pero el magisterio no se rinde a pesar de no recibir respuestas de un patrono sordo e indolente”, indicó Rincón a Versión Final.