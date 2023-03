Maestros ante la “desfachatez" de Santaella: “es hora de acciones contundentes, no descartamos un paro”

Atónitos quedaron muchos maestros y educadores venezolanos luego que, tras dos meses de protesta, la ministra de Educación, Yelitze Santaella, reconociera en un acto político en Cojedes que el Gobierno no firmaría el contrato colectivo por falta de recursos.

"No podemos decirles que en este momento vamos a firmar el contrato, no lo podemos hacer, no le vamos a mentir y a firmar contratos leoninos (injustos y abusivos), como se hizo en el pasado y no se les cumplía", precisó el pasado viernes la funcionaria.

Durante el encuentro Santaella dejó claro que las protestas de los maestros tienen "más argumentos políticos que laborales", que no están "en desconocimiento de que el salario está golpeado" y que Maduro procura palear la situación con el pago de un bono ajustable de $30.

El presidente del Colegio de Licenciados en el Zulia, Rafael Rincón, calificó como "una desfachatez lo dicho por la Ministra, cuando habla de salario social hay que recordarle que ellos eliminaron la seguridad social; además, los Ipasme brindaban atención médica, créditos hipotecarios y personales y otras cosas que eliminaron".

Recordó que el Ejecutivo incumplió "la II Convención Colectiva, desde el 2018 deben el 280% con sus incidencias y recurrencias, y hasta la fecha no lo reconocen y peor aún no cancelan".

En cuanto a las acciones a tomar tras el anuncio de Santaella, Rincón reiteró que "seguiremos en la calle, no hay por parte del patrono ningún interés en buscar un acercamiento con las Federaciones para generar acuerdos entre las partes, que mejoren las condiciones salariales, laborales, la inmediata restitución de la seguridad y previsión social, la restitución de primas que algunas eliminadas y otras disminuidas en porcentaje".

El presidente del Colegio de Licenciados destacó que "ya es hora de ejecutar otras acciones más contundentes, no se descartaría un paro, aunque prácticamente la Educación está en paro técnico, por no tener condiciones mínimas las infraestructuras educativas en el país para realizar el proceso de enseñanza y brindar calidad".

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar. Yanira Rojas, @Yan_j20, precisó que "antes teníamos un buen sueldo digno... vivíamos bien pero desde hace 21 años no hemos visto ese salario que satisfaga nuestras necesidades... no nos alcanza y eso por malas decisiones...prefieren subirle el sueldo a los militares pero a docentes nada".

Por su parte, Maigualida Pino, @pinomaigualida, replicó "o sea 30$ son considerados suficientes para compensar el salario actual de los maestros... Que me lo explique un economista... Cómo sobrevivir un mes con ese bono y el devaluado salario".

José Cepeda, @JCepeda_193, instó al Sindicato Unitario del Magisterio a plegarse al paro: "Yo creo que con estas palabras de la Ministra es más que suficiente para activar un Paro Activo o Hora 0, y dejar a un lado de una buena vez por todas las agendas de Protestas que están implementando y que no sirven para nada".

“Si los maestros quisieran ir a trabajar, es imposible, trabajar con hambre, caminar largos trayectos para llegar a la institución, cansada, sudada, sin dinero para comprar un desayuno, atender 35 o más niños en un aula, volver caminando a su casa. Eso es criminal”, aseguró Celia Hernández, @CeliaH26.