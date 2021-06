Maestra con riesgo de muerte súbita necesita operación urgente de corazón

La docente además vive en condiciones de alto riesgo en la vivienda que arrienda y no ha logrado una atención del los Gobiernos Regionales

La maestra de educación básica labora en un reconocido Instituto de Maracaibo del estado Zulia, Haydeé León de Martínez con 45 años de edad, se debate entre la vida y muerte al requerir una operación urgente en su corazón para retirarle arritmias ventriculares malignas que le ocasionan sincopes, mala irrigación sanquinea en miembros inferiores y superiores y elevado riesgo de muerte súbita.

La intervención debe ser realizada por su médico tratante, especializado cardiólogo electrofisiólogo intervencionista, quien solicita para esta; el alquiler necesario de un politigrafo con un valor de $3.800 y la adquisición de catéter de ablación 8MM Jhonson y 2 introductores 7 french para realizar un cateterismo electrofisiologico con ablación.

“Tengo un año esperando en Dios lograr recibir esta operación para tener una esperanza de vida, he mantenido el costoso tratamiento gracias a las donaciones, intente por la plataforma de Gofundme reunir para la operación, pero no ha sido posible por la elevada suma, espero que un alma se apiade de mi caso y tenga la capacidad económica de darme esta intervención por mis hijos y mis estudiantes”, expresó León de Martínez.

La docente tiene recetado medicamentos de alto costo para aplacar sus síntomas: “Amiodarona de 200mg, consumo 800mg. diarios para disminuir las taquicardias de coumel -y no se me quitan del todo- Hidroten 12.5mg, Amlodipino 5mg. y Losartan 100mg. así me he mantenido con pocas fuerzas mientras logro la intervención quirúrgica, esperando en el Poder Divino y resistiendo las secuelas.

La maestra enamorada de su profesión se mantiene activa este año escolar de manera virtual atiende la sección del tercer grado de educación primaria, “antes preparaba a niños con necesidades especiales pero ya no puedo, me da tristeza”, manifiesta León de Martínez.

Además la paciente se angustia por su condición habitacional junto a sus hijos, madre y esposo llevan años luchando por un techo propio pero entre estafas habitacionales de las que ha sido víctima y solicitudes a entes gubernamentales regionales y nacionales sin respuestas reales; ahora se suma la dificultad económica del país y su condición médica se hace cuesta arriba tener una vivienda digna.

“Aquí vivo en el sector la Calandría de Haticos por arriba es una construcción muy deteriorada, debo subir escaleras peligrosas y soportar temperaturas que no favorecen mi condición, pensar que puedo irme físicamente en cualquier momento y dejar a mis hijos con mi madre sin un techo, me causa gran angustia; no pido un regalo sino una oportunidad o apoyo, a quien me lo pueda ofrecer”, pide la maestra.

Cualquier ente público o privado que desee atender el sensible caso puede contactar a Haydeé León de Martínez al 0414-0646830, pago móvil BBVA Provincial 0414-0646830 Cédula de Identidad 12.805.091; BOB 01160085990199263840.