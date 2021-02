Maduro entrega leyes del Parlamento y ciudades comunales a la Asamblea Nacional

El presidente Nicolás Maduro hizo entrega este miércoles a la directiva de la Asamblea Nacional (AN) y a la Comisión Especial del Poder Comunal, de dos propuestas de leyes para aprobar el Parlamento Comunal y las Ciudades Comunales.

“Es un trabajo aprender a escucharse y expresarse y sistematizar las propuestas”, refirió desde el Teatro Teresa Carreño en Caracas.

El jefe de Estado dijo que ha estudiado las más de 600 propuestas recibidas de los cinco vértices, la síntesis y los detalles en toda la dinámica del Congreso. Adelantó que el Banco Comunal y el Petro será una de las varias propuestas que se avanzará con el Ejecutivo. “Petrolizar los Bancos Comunales”.

Afirmó que del debate del Congreso Comunal, surgirá la construcción del socialismo en lo territorial, familiar, concreto y real.

Tengo que decirlo, sin lugar a dudas, el destino del siglo 21 venezolano tiene una sola palabra, un solo concepto, una sola realidad: el siglo 21 venezolano se va a decidir con la consigna ‘comuna o nada’. O hay comuna o no hay Patria, o hay comuna o no habrá socialismo, o hay comuna o no hay bienestar y felicidad del pueblo” señaló.