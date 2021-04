Maduro anuncia semana de flexibilización y recuerda que la pandemia es “muy traidora”

El presidente Nicolás Maduro anunció este domingo que Venezuela entrará en una semana de flexibilización del confinamiento tras siete días de cuarentena radical para evitar la propagación de coronavirus.

“Hemos pasado estos siete día bastante bien, ahora vamos a los días de flexibilización con medidas de seguridad al máximo”, enfatizó el mandatario.

El jefe de Estado pidió a la ciudadanía a que no casen de cuidarse y bajar la guardia ante el virus. “Aparentemente pareciera que tenemos contralado la segunda ola (de Covid-19), es una pandemia muy traidora, no se rindan, yo no me rindo de cuidarlos a ustedes”, refirió Maduro.

“La pandemia está cruda, nadie puede cansarse de cuidarse, que nadie se rinda”, agregó, al tiempo que subrayó que “el método 7+7 ha funcionado muy bien, cada país tiene sus medidas”.

La medida se da cuando Venezuela sumó en las últimas 24 horas 995 casos de Covid-19. Las entidades con mayor número de contagios fueron Caracas (192), Yaracuy (144) y Sucre (131), informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.