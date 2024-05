LUZ florece tras ser un desierto estudiantil: "Ha mejorado mucho, pero todavía falta"

La vida en el Núcleo Humanístico de La Universidad del Zulia (LUZ) resurgió. A cuenta gotas, gracias al ingreso de nuevos estudiantes en la institución, catalogados como "CNU", los pasillos, las bancas y los salones de esta centenaria Alma Mater comienzan otra vez a estar llenos de alegría, juventud y ganas de salir adelante.

Los esfuerzos realizados por el personal docente y obrero junto a los estudiantes regulares de LUZ ha comenzado a dar sus primeros frutos. Pese a la crisis política y económica que aún agobia al país, que daban a entender que la Universidad estaba cerrada aunque nunca lo estuvo, hoy es posible constatar una nueva realidad.

"Muchos piensan que la universidad está desactivada totalmente", comentó a Versión Final Ana García, estudiante de Educación Física que cursó su primera carrera entre los años 2003-2006.

El primer cambio notable es la reapertura de la entrada vehicular de "Maicaito", tras años en estado de cierre. A través del puente peatonal, se observan cruzando al menos 10 alumnos con aparente normalidad; unos entran y otros salen.

Las características áreas verdes se mantienen, aunque descuidadas, sin abundante maleza. La vida universitaria comienza con el recibimiento de al menos 20 vehículos, estacionados al frente de la entrada de la Facultad de Humanidades y Educación, donde 15 estudiantes se encuentran a sus alrededores. Al adentrarse, más alumnos aparecen. Con láminas y cuadernos en sus manos, el ambiente se desarrolla con normalidad. Son apenas las 9 de la mañana.

Frente al auditorio se efectúa una obra de teatro, son al menos 15 alumnos que se paran en su frente para contemplarla. Una jocosa presentación titulada "la torta que puso Adán" hace sonreír a los presentes. La fundación cultural Generación Teatro Sur fue la intérprete de esta dramatización.

Los pasillos cercanos al bloque A, pertenecientes a la Escuela de Comunicación, cuentan con al menos 30 personas; algunos esperan su próxima clase y otros aprovechan para conversar con sus amigos.

Yo entré en 2019. Después de la pandemia, se retomaron en 2022 las clases presenciales y desde entonces he visto que cada vez entran más y más personas nuevas. Muchas, pero muchas personas en los pasillos, cada vez más. Ya en mis clases somos las mismas siete personas que ya nos vamos a graduar y somos poquitas, pero de las clases de materias como Morfosintaxis, Lógica, están llenos. Incluso he escuchado que hay secciones de más de 40 estudiantes y eso de verdad antes era muy raro", precisó a este medio de comunicación un estudiante del noveno semestre de Audiovisual, cuyo nombre prefirió no mencionar.

El mismo estudiante precisó, en síntesis, que "ha mejorado la situación, en los últimos años de verdad ha mejorado mucho, pero todavía falta bastante. Es lo que me da la impresión, por supuesto sabemos la situación del país, pero todavía falta tanto a nivel de recursos como administrativo".

Dicho retorno de la vida estudiantil no pasa desapercibido para ninguno de los allí presentes. "La verdad que ha sido impresionante la cantidad de alumnos que hay ahora en la universidad y los que han entrado en este nuevo período", detalló una estudiante de Educación mención Orientación, cuyo nombre es Ayannis.

Pese a que se mantiene cerrado el bloque P, que sirve la Escuela de Educación, Ayannis indicó que "LUZ ha cumplido mis expectativas y las sigue cumpliendo. Es una universidad excepcional y la verdad que soy dichosa de estar aquí".

En entrevista a Versión Final, Margarita Sánchez, directora de la escuela de Comunicación Social, resaltó que para el primer semestre de 2023 hubo un aumento repentino de la población estudiantil. En su carrera, más de 700 nuevos ingreso entraron en ese período. Pese a esto, señaló que la infraestructura de la Facultad no está en óptimas condiciones.

Desde el punto de vista de plantas físicas, estamos en el suelo. Hemos venido recuperándonos poco a poco, los aires acondicionados, eso es administración de la facultad, el hecho de que el consejo universitario aprobara una inscripción de 10 dólares, ese dinero ha ayudado", expuso.

La mentalidad de los alumnos también cambió. No todos piensan ya partir de Venezuela al terminar su carrera. En una consulta breve realizada por Versión Final a varios estudiantes, ninguno considera esta opción. "No pienso salir del país porque estoy enamorada de mi carrera y ¿he nadado tanto para morir en la orilla? No, entonces me quedo aquí", dijo Ayannis.

"No quiero irme del país, actualmente tengo un emprendimiento al cual le estoy dedicando mucha parte, una buena inversión de mi tiempo y de mi calidad y lo que deseo es al finalizar la carrera poder implementar todo lo que he aprendido en la Universidad del Zulia en mi emprendimiento, para que más adelante pueda ser un negocio consolidado en el país", mencionó Angelina González, estudiante del octavo semestre de Publicidad y Relaciones Públicas.

Ciencias Jurídicas y Políticas

El recorrido entre la Facultad de Humanidades y la de Ciencias Jurídicas y Políticas parece tétrico en primera instancia. Abundante maleza, fuentes vacías y otras llenas de agua empozada. Pero al llegar propiamente a los espacios estudiantiles, la realidad empieza a cambiar.

Numerosos alumnos entran y salen, otros comparten en los pasillos. Todo funciona con aparente normalidad. Hasta hay una exposición de arte donde se reflejan elementos propio de la cultura zuliana. El crecimiento de la matrícula estudiantil también ha renovado a esta Facultad.

Aleuska Arepa, estudiante de Derecho y dirigente del movimiento DCU 2, detalló a Versión Final que su academia "está mucho más lleno de vida que años anteriores". Los pasillos ahora se llenan, relató con una sonrisa en su rostro.

Tengo tres años aquí y la alegría que tengo de que la universidad este anual tenga suficientes estudiantes es muy inmensa. El año anterior también fue una masa de estudiantes pero este fue muchísimo más. Osea ves el pasillo el día que vienen todos los nuevos ingresos y estaba rebosado. Esto en un día de clases se pone full. Cuando empezó el propedéutico esto estaba full y solo eran nuevos ingreso, o sea personas que vienen a primer año. Cuando yo entré éramos muy pocos, todo era virtual, eran muy pocos los profesores que venían hasta la facultad", reseñó Arape.

En un recorrido por la Facultad, la alumna reseñó a este medio de comunicación los espacios que anteriormente estaban en completo deterioro. Apuntando con su dedo al patio donde se encuentra el busto del general Rafael Urdaneta, recordó que "anteriormente, esto estaba lleno de monte".

Respecto a las aulas de estudio, comentó que los salones de Derecho en el bloque D fueron remodelados. "Antes estaban horribles, los aires no funcionaban, ahorita ya están funcionando".

No obstante, no quiso pintar la realidad color de rosa. "Toda la facultad necesita amor, ya cortaron el monte pero siguen estando feas las áreas. Osea, están muy recuperados para cuando estaba anteriormente. Estas luces no estaban (apunta), todas estaban dañadas. también los acomodaron". También aclaró el funcionamiento de las clases:

"Estamos llamando a presencialidad, algunos profesores dan clases online o en su defecto vienen un solo día a dar el examen, las clases las dan de manera virtual. Pero la mayoría está dando clases presenciales o te dicen esta semana voy, pero la semana que viene no voy, pero la otra semana sí, depende de lo que diga el profesor", explicó.

Ciencias Económicas y Sociales

Dentro de las tres facultades que conforman el núcleo humanístico, la de Ciencias Económicas y Sociales parece no correr con la misma suerte que las anteriores mencionadas. Hasta la caída de un alfiler se escucha en la soledad de sus pasillos.

En este lugar solo resta un señor con un puesto de desayunos y almuerzos, equipado con un salón y mesas. A su lado derecho, en una columna, una lista con los números de varios dirigentes estudiantiles: "Los que están subrayados son los que contestan", señaló el vendedor.

Versión Final contactó con Anderson Andrade, electo consejero de escuela de Administración y Contaduría Pública, estudiante de esta Facultad. Él explicó que en el edificio deben hacerse restauraciones, en especial en materia eléctrica y de impermeabilización.

Estas reparaciones se le han solicitado a los tres niveles de gobierno que se ayude a solucionarla. Sólo consiguiendo simple desmantelamiento y cero soluciones en lo que se refieres a las aulas de clases. Hemos nosotros como centro de estudiante y el decano conseguir reparar mayores cosas y mantener en lo posible las estructuras de nuestra facultad (...)", expresó.

Pese al mal estado del edificio de la Facultad, Andrade siempre se mostró con optimismo y aclaró a Versión Final cómo funcionan actualmente. "Las clases presenciales están siendo llevadas en el post grado de nuestra facultad y en las oficinas de Fces ubicadas en 5 de julio (...) Hace poco se remodeló y reparó al 100 %. Se que con el favor de Dios y trabajando repararemos nuestra facultad para volver a estos salones".

El consejero informó con alegría que en el nuevo período (primer semestre de 2024) ingresaron más de 700 nuevos alumnos. "Hicimos un recibimiento por todo lo alto en nuestro auditorio del post grado de la facultad, donde asistieron cinco tandas, uno en conjunto de Economía y Sociología, dos tandas de Administración y dos tandas de Contaduría, esta última la de mayor asistencia".

Andrade subrayó que sus clases son multimodales, "consta de clases presenciales y virtuales, que son llevadas en las plataformas de las aulas virtuales, siendo la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales quien tiene la mejor y más actualizada plataforma de todo Luz para dictar las clases virtuales".

Nuestros profesores tienen la disposición y disponibilidad de atender alumnos que no se encuentran dentro del país gracias a esta modalidad. Que quiere decir que tenemos compañeros que están fuera del país y están cursando sus materias para ser profesionales", amplió.

Para finalizar, el estudiante comentó que "como centro de estudiante, velar por los derechos estudiantiles siempre ha sido nuestra visión y tarea, siempre en conjunto con las autoridades conseguir el bienestar para todos y así evitar que siga la deserción estudiantil que continua atacando nuestras universidades públicas de nuestro país".

La recuperación de la ilustre Universidad del Zulia ha sido un esfuerzo mancomunado entre todos los que hacen vida en la institución. Aunque a nivel de infraestructura aún son innumerables los arreglos que deben ser realizados, los alumnos, profesores, personal obrero y administrativo están comprometidos a hacer resplandecer su Alma Mater. Después de las nubes, el sol.