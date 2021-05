Los mercados municipales permancerán cerrados en Zulia durante cuarentena radical

A partir de este lunes 17 de mayo y hasta el domingo 23 de mayo, Venezuela entrará en una cuarentena radical, dentro del esquema 7+7 aplicado por el gobierno de Nicolás Maduro para contener la pandemia del Covid-19 en el país.

Durante los siete días siguientes, la orden es que solo haya actividad de los sectores priorizados.

Ante el anuncio del Gobierno nacional, el gobernador del Zulia, Omar Prieto, informó que el mercado Las Pulgas y demás mercados municipales de la región “deben permanecer cerrados”.

Durante su programa radial y televisivo ‘Omar a las 7’, el Mandatario ragional indicó que los negocios de alimentos, medicamentos y telecomunicaciones, que corresponden a los sectores autorizados a laborar pese al confinamiento, deben cerrar a las 6:00 de la tarde, mientas que la circulación vehicular está permitida hasta las 8:00 de la noche.

En cuanto a la atención en las estaciones de servicio, Prieto señaló que pueden estar abiertas hasta las 6:00 de la tarde. “No debe haber colas en las estaciones de servicio que no tengan combustible”, puntualizó.

Asimismo, precisó que el Zulia amaneció este lunes con 1.851 casos activos de Covid-19.

Hermanas y hermanos, no hay gripe, eso es Covid-19. No se queden en su casa, no le teman al tratamiento. Busquen inmediatamente asistencia médica. No se automediquen”, instó el Gobernador zuliano.