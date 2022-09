Los estragos de ocho horas de lluvia en Maracaibo: cañadas desbordadas, inundaciones y cortes eléctricos

Luego de una intermitente lluvia que inició a la 1:00 de la madrugada y que duró hasta ocho horas en diversos sectores de Maracaibo, varias familias quedaron desamparadas por el daño que provocó el agua en sus casas, dejando a muchos sin electrodomésticos, enseres y con un sentimiento de intranquilidad.

El sorpresivo coletazo del huracán Fiona, que en la madrugada salía de Puerto Rico y se perfilaba con vientos de 180 kilómetros por hora a República Dominicana, generó el caos y la zozobra en cientos de maracaiberos este lunes 19 de septiembre.

Versión Final realizó un recorrido por la ciudad. En el barrio Villa Chiquinquirá II los vecinos se quejaron del desbordamiento de la cañada Caribe a consecuencia de las fuertes lluvias, y de la falta de conciencia de los mismos residentes, ya que arrojan basura, desechos y electrodomésticos dañados, provocando que no corra el agua.

Igualmente, los ciudadanos mencionaron que el servicio eléctrico se fue a las 3:30 a.m. y llegó a las 6:00 a.m., haciéndolos pasar penurias durante la madrugada lluviosa.

Víctor Leal, habitante del mismo sector, contó al equipo reporteril de Versión Final que la cañada Caribe está abandonada por la Alcaldía de Maracaibo y las dependencias encargadas de su limpieza.

Al sol de hoy han venido a ver la cañada pero no regresan para limpiarla, esto tiene muchos años sucio, así como la ven está siempre que llueve, fueron tan fuertes las aguas que incluso tumbaron la cerca de una casa que está al lado", comentó Leal.

Los moradores del complejo residencial Ciudadela Faria, ubicado en la parroquia Idelfonso Vásquez, reportaron a través de sus redes sociales sobre las condiciones de la cañada y el alcantarillado que los rodea. "Están tapadas de basura, la corriente de agua no fluye y obstruye las calles",

La misma suerte corrieron los marabinos que viven alrededor de la cañada Fénix, ubicada en el sector El Marite, de la parroquia Antonio Borjas Romero, donde el agua subió tanto que varias familias quedaron con sus hogares inundados, perdiendo aparatos eléctricos y demás pertenencias.

En el barrio Zulia, los vecinos declararon que pasaron "una noche llena de desastres que afectaron tanto niños como adultos".

María Matos fue una de las afectadas del desbordamiento de la cañada Fénix, su nieta y su esposo perdieron todas sus cosas tras la inundación de su casa, haciéndoles pasar una trágica noche.

Cada vez que se desborda la cañada uno sufre mucho porque el agua llega hasta arriba y se mete a las casas, anoche no pudimos dormir bien porque cuando nos dimos cuenta eran las 3:00 a.m. y ya el agua estaba adentro, esto no es primera vez que sucede, siempre es el mismo problema por las personas que arrojan basura y matas a la cañada haciendo que se tape", declaró Matos.