Llega a Venezuela cargamento con 80.000 dosis más de la vacuna Sputnik V

Un nuevo cargamento con 80.000 dosis de la vacuna rusa contra el Covid-19, Sputnik V, llegó a Venezuela este sábado 24 de abril.

La Cancillería de Venezuela había informado el viernes que en Rusia se preparaba un embarque de la vacuna Sputnik V, con destino al país, “gracias a la alianza estratégica con la Federación rusa”.

En su cuenta de la red social Twitter, indicó que con dicho lote de vacunas se dará continuidad “al plan de inmunización del personal de salud y adultos mayores en Venezuela”.

Con estas 80.000 nuevas dosis, el stock nacional debería subir a 880.000 unidades, pues de acuerdo con el Gobierno venezolano, se han recibido 300.000 dosis del fármaco ruso y, además, han arribado 500.000 dosis de la china Sinopharm, destaca el portal Banca y Negocios.

The next batch of Sputnik V just arrived in Venezuela. pic.twitter.com/EhWPG2C2T8

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 24, 2021