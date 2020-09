Las colas para surtir gasolina persisten en todo el país este sábado

Surtir gasolina en Venezuela se ha vuelto una actividad que puede durar días. Los vehículos permanecen formados en largas colas a la espera de cargar combustible en las estaciones de servicio. La crisis ha ido aumentando. Todo el país se ha visto afectado por la falta de gasolina.

Usuarios de Twitter han registrado con fotos y videos las largas colas que se mantienen este sábado 12 de septiembre para surtir gasolina. Entre los contenidos publicados hay un video de la cola en la estación de servicio El Cercado en Petare, Guarenas. El audiovisual revela una larga fila de vehículos formados, reseñó El Nacional.

La situación también es similar en la estación de servicio de El Llanito, donde los usuarios no han podido recargar sus tanques.

La crisis se mantiene a pesar de que Maduro informó de un nuevo plan de contingencia para surtir al país con el combustible. Incluso, en una de las publicaciones, se observa los nuevos métodos que están realizando las personas para transportarse. En uno de los audiovisuales se ve cómo una mujer empuja una carretilla para transportar a una mujer embarazada.

No es solo la gasolina, son los alimentos que no se consiguen, es el agua que pasa semanas sin llegar y que solo mandan una cisterna para llenar un tobo. Es la luz que se va un día sí y otro también, es el gas que no llega y que obliga a cocinar con leña.🇻🇪 #SinGasolinaPorMaduro pic.twitter.com/ePw37idCwC

— Guaiker Gonzalez (@Guaiker) September 12, 2020