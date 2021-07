Laidy Gómez: 690 mil dólares cuesta reparar una carretera y Maduro solo manda $ 888 al mes

Laidy Gómez, gobernadora del Táchira, denunció que el presupuesto público para reparación de vialidad que da la administración de Nicolás Maduro es de 888 dólares al mes y eso no alcanza ni para comprar combustible porque reparar la carretera de Santa Elena cuesta 690 mil dólares.

Gómez explicó que la carretera de Santa Elena fue habilitada gracias a los recursos provenientes de la recaudación de impuestos en la frontera, esto fue antes de la pandemia por lo que desde hace 20 meses solo “se pudo habilitar una mitigación”, reseñó La Nación.

“Hoy estamos nuevamente en emergencia, vuelve a colapsar y esto es porque no se ha aprobado el proyecto que oscila en 690 mil dólares y el presupuesto público mensual que manda Maduro para las carreteras del Táchira es de 888 dólares mensuales. El proyecto de Santa Elena cuesta 690 mil, o sea no alcanza ni siquiera para el aceite de la maquinaria”, fustigó.

Refirió al proyecto para reparar el puente de Peribeca que cuesta 250 mil dólares y aseveró que hay decenas de troncales y puentes colapsados.

Sobre el material para solventar la contingencia en la carretera de Santa Elena, Gómez precisó que necesitan camiones de relleno, una retroexcavadora y al menos 2800 litros de gasoil para la maquinaria.

Sin embargo, rechazó que el personal de la ZODI no le contesta el teléfono y arremetió “no es solo que Maduro no manda los reales, sino que los militares que manda para el Táchira no ayudan, no cooperan, ni sirven para nada”, informó La Nación.