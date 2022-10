La travesía apenas comienza, zulianos relatan cómo viven sus días en el "sueño americano"

Cruzar la selva del Darién fue un reto que asumieron a costa de hasta la propia vida, todo con el fin de alcanzar el “sueño americano”. Aunque muchos de los sobrevivientes del Tapón cuentan que no todo es “como lo pintan”, hoy aseguran estar felices de haber tomado esa decisión y vivir en Estados Unidos.

La travesía del Darién es de los retos más riesgosos y complicados, pero luego se le suman los demás cruces de fronteras, retenciones de la policía y hasta incertidumbre y miedo mientras se esconden en México para cruzar posteriormente a EE. UU.; pero, aún llegando a suelo norteamericano los venezolanos deben afrontar la calle en busca de empleo, un nuevo reto.

Los trabajos más comunes que consiguen los venezolanos cuando llegan a Norteamérica son de construcción, limpieza, demolición, mantenimiento, entre otros oficios que ciudadanos americanos prefieren dejárselo a los migrantes, pues les es más rentable y consiguen con facilidad quien los ejecute.

Humberto Galué, un zuliano de 25 años que luego de atravesar El Darién ahora reside en Orlando, Florida; cuenta que varias compañías contratan a través de agencias de empleos temporales, las cuales muchas veces aceptan personas con documentación falsa, con el fin de poder disminuir sus costos de operación y ahorrar gastos en impuestos, seguro médico, etc.

"Para entrar a una compañía reconocida, un trabajo federal (gobierno) y contar con los beneficios de la ley, debes tener visa. Pero, puedes conseguir innumerables lugares de trabajo sin un solo documento legal, o con tu pasaporte”, refirió Galué.

Para el joven, procedente de San Francisco, se le ha facilitado conseguir empleo: “Casi nunca tardo más de una semana en conseguir un nuevo trabajo. Actualmente estoy en una compañía que presta servicios de limpieza, demolición y restauración en sitios afectados por accidentes y desastres naturales”.

De $ 15 a $ 40 por hora

Hay múltiples trabajos, especialmente forzados, que ofertan en Estados Unidos principalmente para migrantes, pero, muchas veces no pagan un salario fijo, sino “como ellos (los contratistas) quieren”.

“Todo depende de la documentación. Si ya estás legal con permiso de trabajo puedes obtener un promedio de 30 a 40 dólares por hora, pero si no tienes la documentación necesaria puedes ganar entre 14 a 25 dólares”, dijo Leandro Ferraro, un joven de 22 años, quien dejó la ciudad de Maracaibo para recorrer El Darién y llegar finalmente a Alabama, un estado del sureste de EE. UU.

Para Ferraro le fue fácil conseguir su primer empleo porque cuenta con el apoyo de sus familiares. Actualmente gana $ 23 por hora.

Sin embargo, para Galué la ganancia es distinta. A pesar de trabajar de 10 a 11 horas diarias le pagan $ 17 la hora, y $ 25,50 la hora cuando realiza "overtime" (más de 40 horas). “Gano ahorita así porque estamos en temporada alta”, dijo.

Otro caso es el de Víctor Arteaga, un marabino de 30 años, quien vive ahora en Texas, donde cuenta que los salarios en el estado de la estrella solitaria “oscilan desde $ 10 a $ 25 según tu ocupación”.

“Supongo que tuve suerte, pues no creo que sea tan fácil conseguir empleo, pero tampoco imposible; todo depende de tu ocupación, es relativo. Siempre escucharás de alguien que le cuesta conseguir trabajo y, otros como yo, que lo encontraron antes del mes. Si estás en una zona turística cómo Miami, New York, todo es caro y el trabajo es difícil de conseguir”, afirmó Arteaga, quien también llegó a suelo norteamericano tras cruzar el tapón del Darién.

Victor, quien dejó su hogar en San Francisco para cumplir su sueño americano, está hoy trabajando en un conjunto residencial, remodelando y pintando apartamentos. A su vez, prefiere no responder ante la interrogante de sus ingresos mensuales: “Aquí si le preguntas eso a un americano pueden darte una bofetada”, aseveró.

¿Qué tanto alcanza?

Para Humberto Galué el sueldo que gana sí le alcanza para cubrir sus gastos y necesidades y, aunque no tiene carga familiar, considera que igualmente es viable y vale la pena “el esfuerzo aunque generalmente se trabajan muchas horas. Mientras tu salud te lo permita puedes ahorrar una cantidad considerable mensualmente”.

El marabino detalla sus gastos fijos mensuales de la siguiente forma:

Alquiler de casa (compartido): $ 500

Cuota auto: $ 441

Cuota Plan Servicio de Teléfono: $ 85

Comida: $ 300

Gasolina: $ 200

Seguro del auto: $ 200

Seguro médico: $ 3.5

Servicios (luz y agua): $ 50

Remesas para familia en Venezuela: $ 200

Galué asegura que puede ahorrar del 20 % a 30 % de lo que gana al mes.

En el caso de Arteaga, el sueldo que gana le alcanza hasta para cubrir los gastos del sector salud. “Puedes adquirir un seguro que solo debes pagar 30 dólares al mes y te cubre todo, hasta operaciones donde tú solo debes dar una tontería y el resto lo paga el seguro”, aseguró.

“Un alquiler de un apartamento me ha costado 950 dólares de dos habitaciones. Me tocó pagar la mitad porque estoy con mi hermano. Y, digamos que en comida gasto $ 400 al mes. En total, puedo decir que gasto de 800 a 1000 dólares exagerando, y lo que me queda libre es más del 50 % del sueldo”, reveló.

Arteaga tiene la esperanza de que a largo plazo su situación mejore aún más. “Así que sí vale la pena venirse a E.E. U.U. a cumplir con el sueño americano, solo debes trabajar duro, tener disciplina y perseverancia”, resalta.

Recuerdos del Darién

Por varios días consecutivos el sueño se le interrumpía a plena madrugada por causa de pesadillas; eran los recuerdos de las horribles escenas que vivió Víctor Arteaga en el Darién.

“Tuve como una semana soñando con cosas que viví y despertaba de madrugada agotado. Soñaba que estaba en los pantanos interminables llenos de lodo, caminaba y caminaba y no se terminaban”, contó.

Son muchos recuerdos y aprendizajes que quedaron para la historia de Victor y, a pesar de haber vivido esa situación, no lo considera como un trauma permanente. “Olvido lo malo con mucha facilidad”, garantizó.

En su travesía por El Tapón no dejó de extender su mano bondadosa para ayudar a las demás personas. “Vi una familia que estaba perdida, tenían dos días sin comer, y gracias a nosotros pudieron comer y salir sanos y salvos. Vi muertos en el camino, ríos crecidos, montañas resbaladizas donde tenías que pasar con cuerdas y por un momento creí que no la contaría”, resaltó.

Como una reflexión de vida toma Humberto Galué la travesía del Darién, quien también fue afectado emocionalmente por las escenas vividas en la selva. “A veces las situaciones de la vida te obligan a tomar riesgos, y la situación en Venezuela desde hace muchos años se volvió insostenible para mí y mi familia, por eso tuve que salir”, manifestó.

Apenas es el comienzo

Decir que ya se encuentran en situación una económica estable no es una respuesta sensata para muchos venezolanos que recién llegaron a Estados Unidos, más bien, consideran esta primera meta cumplida como el primer reto, pero, apenas la travesía por cumplir el verdadero sueño americano recién empieza.

Según los datos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el año pasado la mayoría de migrantes eran de nacionalidad haitiana, no obstante, este año los venezolanos han sido los que más han cruzado la frontera, alcanzando unos 80.000 ciudadanos de dicha nacionalidad hasta la semana pasada.

Se espera que está cifra aumente en los próximos días, pues el flujo migratorio ha aumentado significativamente a pesar de los altos riesgos que conlleva atravesar la selva del Darién.