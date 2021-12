La Monumental de Maracaibo se convierte en centro cultural y de protección animal

La antigua Plaza de Toros, ahora llamada “Plaza de Todos” de Maracaibo, está en las peores condiciones jamás vistas desde su inauguración el 18 de noviembre de 1972 en la gestión del exmandatario, Rafael Caldera.

Al ingresar a las instalaciones ya se nota, visiblemente, la desidia en la que se encuentra esta importante infraestructura marabina. El monte arropa a La Monumental, no hay baños, los pasillos llenos de arena, solo sirve el aire en la oficina de presidencia y ni contar cómo se encuentra el área central: Las sillas, aunque no estén tostadas por el sol, se encuentran en perfecto estado.

Las barandas de madera, en donde se protegían los toreros en los eventos, unas están óptimas, otras partidas y llenas de comején. Techos de asbesto sin mantenimiento y lo peor del caso, sin electrificación. En la parte trasera de la plaza hay un cementerio de vehículos desvalijados y llenos de oxido por el tiempo en abandono.

En realidad, se desconoce el tiempo que tiene la antigua Plaza de Toros de Maracaibo sin mantenimiento a pesar de que, en la gestión municipal anterior, se contaba con los recursos del municipio, de la gobernación del Zulia y del apoyo total del Ejecutivo Nacional. “Pasar por la plaza de toros da tristeza, nunca llegué a imaginarme que esta importante obra en la que se hacían eventos musicales en Maracaibo, esté abandonada, llena de monte y a oscuras, dijo María José Centeno, vecina de la zona”.

Maga Retamosa, nueva autoridad del Servicio Desconcentrado “Plaza de Todos de Maracaibo”, dijo que el monumento histórico marabino no escapa de la crisis y la desatención en la que se encuentra la ciudad por el gobierno municipal de Willy Casanova. Dijo Retamosa que, después de una exhaustiva revisión de las instalaciones, los bomberos de Maracaibo dijeron que la plaza se mantiene con una estructura estable y óptima para eventos pero, se le deben hacer reparaciones por grietas en algunos lugares”.

Informa Retamosa que los cables eléctricos fueron robados por la inseguridad de la zona y que tiene información que los transformadores de Plaza de Todos están resguardados en Corpoelec. “En los próximos días asistiré a Corpoelec para que me informen el estado de los transformadores y, de una vez, hacer las gestiones correspondientes para que retornen el material para comenzar con la recuperación”.

De un centro de sufrimiento a cultural y de protección animal

En parte del recorrido por las instalaciones, la joven zuliana, mostraba su indignación por el maltrato animal que sufrían los toros y cualquier otro animal que se traía a la Plaza de Toros de Maracaibo. “No es humano lo que aquí hacían, no puedo aceptar que un animal pasara por tanto sufrimiento”.

La también presidenta del Instituto de Protección Animal de Maracaibo (IMPA), acotó que se fundó en octubre del presente año y se constituyó en la “Plaza de Todos” por no tener instalaciones debidas. Sobre el alcance que tendrá este organismo para sancionar o castigar al maltrato animal en la ciudad, dijo: “contaremos con el apoyo jurídico y de la policía municipal para actuar cuando se trate de maltrato animal. Tendremos una línea directa para evaluar los casos y accionar contra el maltratador. Estamos trabajando para multar a las personas que generan maltrato o utilicen a otros como animales de carga”.

La Plaza de Toros se utilizará como centro de recreación, utilizarán animales para educar y distraer al público pero, siempre y cuando, se constate que no son perjudicados ni maltratados, “no deben superarse los límites que estableceremos”, dijo la fémina. El instituto contará con: vacunación y esterilización. Dice Retamosa que generarán planes y fechas para que los vecinos de Maracaibo asistan. “También vamos a tener consultorios en la “Plaza de Todos” para atender las emergencias animales”.

Primeros burros de terapia en Venezuela

En la Plaza de Todos viven seis burros que han sido rescatados por ser abusados y maltratados por personas. Ellos son atendidos por trabajadores de la plaza y que son alimentados con vegetales y/o frutas que recogen de las fruterías de lugares cercanos porque no cuentan con una alimentación propia y establecida.

“Los toriles están siendo utilizados para resguardar a los burros. Aquí será, también, una sede de resguardo animal que sean decomisados por maltrato”, dijo la presidenta.

Victor Julio y 5 de Julio son dos burros muy cautivadores y llamativos en la Plaza de Todos. Al ver a visitantes, Victor Julio comienza a rebuznar porque quiere que vayan a acariciarlo o que le den la atención que él quiere. “Victor Julio, al igual que los otros burros, están siendo educados y no generan agresión a los humanos, son unos consentidos. Adoramos a 5 de Julio porque nació en esa fecha y es el más pequeñito de la casa”, dijo Retamosa.

Herwin Godoy, miembro de la Comisión Municipal de Protección Animal, informó que cinco de los burros, de seis que existen, son parte del rebaño estable porque cumplen con características específicas que son: el buen humor, son fáciles de manejar y tienen cercanía con los seres humanos. “Estamos trabajando para establecer una cercanía con la dirección de salud de la Alcaldía de Maracaibo para que se conviertan en los primeros burros que sirvan para terapia en Venezuela. Pronto informaremos de un censo que haremos en Maracaibo y saber los burros que son utilizados para el trabajo y así protegerlos”.

Agrega Godoy que se conoce de caballos que sirven para terapia con seres humanos pero pueden generar algún daño porque se levantan y con sus patas causan lesiones, “los burros no, ellos se estancan. Vamos a trabajar varias terapias, el cepillado es uno de ellos, este sirve para niños que tienen parálisis cerebral, al lograr el estiramiento para cepillar, desde las sillas de ruedas, ayuda a hacer la terapia y ellos no se dan de cuenta por estar en contacto con el animal. Por otro lado, los burros tienen un color menos brillante y garantiza que los niños autistas, que no aceptan o toleran los colores llamativos, puedan acercarse y que esto sirva para su rehabilitación”.

El trabajo para que los burros se conviertan en animales que sirvan para rehabilitar y la restauración de la Plaza de Todos de Maracaibo, llevará cierto tiempo pero, Maga Retamosa, espera que hasta las empresas privadas brinden el apoyo para lograr este objetivo. “Pensamos conversar con la Universidad Rafael Bellos Chacín (URBE) para ver en qué pueden apoyarnos, con todos los que quieran trabajar con nosotros serán bienvenidos. Esta plaza es de la ciudad, estará abierta para cualquier evento cultural, recreativo o deportivo. Cualquier persona puede presentar un evento o plan para beneficiar a Maracaibo, queremos reencontrarnos nuevamente aquí”.