La eficiencia y modernización de los servicios públicos de Maracaibo están en manos de una mujer

Ser los pioneros en convertir a Maracaibo en una ciudad con “servicios eficientes y modernos” que puedan tener su registro y seguimiento en un sistema de monitoreo digital, ha sido uno de los más grandes desafíos para la ingeniera eléctrica, Marcie Lozada, como directora general de Servicios Públicos de la Alcaldía de Maracaibo.

La experiencia que adquirió trabajando en el sector privado y también en la administración pública para la antigua empresa de electricidad nacional, Enelven y luego Corpoelec, le permitió prepararse, durante sus 23 años de graduada, en áreas como: alumbrado público, líneas aéreas y subterráneas, así como en planificación, programación, seguimiento y control de todas las operaciones.

Inció en la Alcaldía de Maracaibo como parte del equipo de la Dirección de Asuntos Eléctricos y ahora desde el pasado 30 de septiembre, en la Dirección General de Servicios Públicos, su objetivo es que Maracaibo sea “una ciudad modelo y que forme parte de las altas metrópolis”.

Explicó que la Dirección General de Servicios Públicos es la rectora de las políticas de los servicios públicos y su planificación, seguimiento y control, está siendo monitoreada a través de la plataforma Soluciones Maracaibo donde se lleva un registro sistematizado de las operaciones.

A su cargo están: el Instituto de Aseo Urbano (IMAU), el Instituto Municipal de Ambiente (IMA), el Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano (IMTCUMA), el Servicio Desconcentrado Terminal (SEDETEMA), y el Servicio Desconcentrado de Cementerios (SEDECEMA); todos encabezados por hombres de quienes ha sabido ganarse el respeto y logrado una “sinergia perfecta”.

Ella, la mayor de cuatro hermanas, es una mujer de retos. El primero, hace 20 años, fue estudiar una carrera que en ese tiempo era exclusiva para hombres. En su familia, la ingeniería no era vista como opción, puesto que allí siempre predominó el servicio a través del área de la salud.

En los salones de clase de la Facultad Ingeniería de La Universidad del Zulia (LUZ), donde era una de las dos únicas mujeres entre 50 alumnos que estudiaban la carrera, también le tocó vivir “duras experiencias” frente a algunos profesores que le decían “que debía estar lavando platos”.

La profesional y madre de tres adolescentes, cree que la mujer tiene todas las potencialidades para desempeñar eficientemente cualquier cargo y “el secreto está en nunca rendirse y confiar en que sí se puede lograr”, afirma.

“Por la experiencia que he logrado, me considero una gran líder que puede guiar equipos de profesionales y, además, inspirar al mejor equipo que son mis hijos. Son un varón y dos hembras que no quieren ser ingenieros y yo estoy contenta por eso, porque lo importante es que cada quien desarrolle lo que le guste y le haga feliz”, sostiene.

Para Lozada, “esta gestión de la Alcaldía de Maracaibo ha sido pionera en designar mujeres con alta preparación, con grandes capacidades para liderar puestos de gran importancia que históricamente eran ocupados por hombres, demostrando la reducción entre la brecha del género”.

En estos seis meses que lleva al frente de la Dirección ha visto cómo progresivamente ha alcanzado el respeto profesional de todos los directores que le acompañan y de los que integran el gabinete municipal, quienes trabajan con un mismo objetivo: hacer de Maracaibo una ciudad que ofrezca mayor calidad de vida; la ciudad con la que sueñan todos sus ciudadanos.