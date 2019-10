La Chinita se vestirá de morado para exaltar pluralidad de sus hijos durante Bajada

El último sábado de octubre de cada año se celebra el encuentro de la Virgen de Chiquinquira, la patrona de los zulianos, con su pueblo en la Bajada de la Chinita. En este tradicional acto cientos de feligreses colman la Basílica de Nuestra Señora del Chiquinquirá y sus adyacencias para ver de cerca a la Reina Morena y realizar sus peticiones.

La Bajada de la Chinita consiste en el descenso de la Santa Reliquia desde su altar hasta las afueras de la iglesia de San Juan de Dios, a través de una especie de tobogán de hierro, para ser cuidadosamente colocada en su trono cubierto de flores en el que será posteriormente paseada por la ciudad de Maracaibo y los pueblos de agua del Zulia.

Petuz, afirmó en entrevista a Versión Final que asiste anualmente a este evento religioso “que recuerde, he ido todos los años a este maravilloso evento, siempre acompañado de mis padres, quienes desde pequeño me inculcaron la fe y devoción católica por la advocación de la Virgen Maria, en la Chinita y en la Virgen del Carmen, que se celebra en julio”.

Este sábado, bajo el lema de la fiesta patronal “Madre de todos y dignidad de un pueblo” la Santa Reliquia se robará el aliento de sus fieles al descender de su altar vistiendo un manto púrpura. Nedward Andrade, párroco de la basílica, explicó que “nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá lucirá al inicio de su fiesta un manto púrpura más teñido, realzado con flores de brillantes colores morado, dorado, rosa, fucsia y rojo, que en exquisita mezcla simbolizan la pluralidad que existe entre sus hijos, fieles y devotos”.

El presbítero Eleuterio Cuevas señaló en una oportunidad que desde 1960 a 1970, no hubo continuidad en La Bajada de la Virgen, debido a las reformas del Concilio Vaticano, pero en 1970, gracias a monseñor Roberto Lückert León, es que se le da un realce a esta celebración, motivado a la situación que vivían los habitantes de El Saladillo con la demolición parcial de ese sector.

Este año los feligreses celebran 310 años de que el Retablo fue hallado en aguas del Lago por María Cárdenas y 109 de la coronación canónica.

Previo al desplazamiento de la Santa Patrona, monseñor Carlos Cabezas, obispo de Punto Fijo, auspiciará una misa programada para las 5:00 p.m, finalizada la ceremonia iniciará el descenso de la Tablita.

Las veces que he ido e incluso visto por la televisión, es una hermosa sensación, a veces se me pone la piel de gallina, incluso hasta se me salen las lágrimas, sin que necesariamente esté llorando, solo brotan de mis ojos y listo, pero es obvio que brotan producto de los pensamientos que ocurren en mi mente y de lo que mi corazón siente”, expresó Alexander Fernández, habitante del sector Belloso y devoto de la reina morena