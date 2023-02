La avenida 17 de Santa Rosalía está inundada de aguas negras y plagada de huecos

Intransitable. Así permanece la avenida 17 que sirve de acceso principal al Mercado Popular de Santa Rosalía, ubicado en el casco central de Maracaibo, debido a un copioso bote de aguas negras que afecta al sector desde al menos hace tres años.

Unos tres kilómetros de calle pavimentada, que comunican transversalmente a la avenida La Limpia con la calle 100 (Sabaneta), permanecen repletos de huecos y lagunas de aguas residuales, que afecta tanto el tránsito vehicular y peatonal de propios y extraños.

Danilo Suárez, un mecánico automotriz que tiene su taller justo al frente de uno de los tantos botes de agua y además residente del sector, denunció que la problemática ha empeorado con el pasar del tiempo. “Ya son años así, es una desidia. Las autoridades se apersonan, achican el agua, traen el vacuum, pero es un pañito de agua caliente”, dijo.

El afectado manifestó que "no pedimos que vengan que a arreglar las carreteras porque ese no es el problema, el problema es de las cloacas, hay que reemplazan todas las tuberías, porque si asfaltan y van a tener las cloacas malas, es evidente que no se solucionará el problema".

Agregó que debido a la problemática con las aguas residuales su trabajo cómo mecánico ha disminuido, pues los clientes no llegan ya que la zona se ha convertido de difícil acceso. "No podemos creer que no tengan recursos ni voluntad para reparar esto, solo es un pedacito, un trayecto corto de carretera".

Durante la visita que realizó el equipo de Versión Final al lugar, se pudo constatar que los peatones realizaban maromas y pericias para poder cruzar la avenida 17, pues las aguas estancadas y las "troneras" dificultaban el libre acceso. Los conductores también se ven afectados por el mal estado de las vías, por lo que deben disminuir la velocidad, y algunos incluso evitan la zona para no dañar sus vehículos.

Las calles aledañas al mercado Santa Rosalía también se encuentran intransitables, la comunidad del sector Arismendi se lamenta de que los organismos competentes no hacen nada por solucionar, “solo vienen cuando hay alguna emergencia por los desbordamiento de las cañadas por las lluvias”.

Las quejas por esta problemática son constantes al asegurar que las calles nunca habían estado en tan mal estado como ahora se encuentran, ante tanto, los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades (Alcaldía, Gobernación, Hidrolago) para que les den solución lo antes posible.