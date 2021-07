Julio Castro: “Fue una necedad del Gobierno negar ingreso de la AstraZeneca”

El doctor Julio Castro, profesor titular del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela (UCV), afirmó durante un conversatorio en línea con el periodista Andrés Cañizález, que fue una necedad por parte del Ejecutivo nacional negar el ingreso de la vacuna AstraZeneca al país.

“La administración de Nicolás Maduro decidió, por un tema de política pública, tomar el mecanismo número dos por la necedad de no traer la vacuna AstraZeneca”, indicó el infectólogo. “No hay ninguna razón científica para no traer esa vacuna“, refutó.

Castro dijo que 11 millones de vacunas es algo que “no podemos despreciar en este momento” y, a su entender, regresar el dinero a Venezuela no tiene sentido, reseñó El Nacional.

Venezuela se encontraba (hasta mayo de 2021), junto con 140 países más, en el proceso de pagar los 18 millones de dólares de costo al mecanismo Covax, de ahí en adelante –comentó– se empezaba a pagar dependiendo de la cantidad de vacunas que enviarían. Esta modalidad está prevista para países de medianos ingresos.

El pago correspondiente de este mecanismo por parte de Venezuela ha sido ya confirmado por fuentes como Eugenio Martínez, quien refirió declaraciones de voceros de la alianza GAVI difundidas por la agencia internacional de noticias Reuters.

El otro mecanismo de Covax, explicó Castro, es para los países de mayor capacidad de pago, con la diferencia de escoger lo que te enviarán, siempre y cuando existiera disponibilidad.

De igual manera, según precisó el académico, Covax tiene un módulo para los países pobres, es decir, a aquellas naciones que no tienen capacidad de pago se les envían vacunas progresivamente sin pagar.

Para el médico especialista en infectología, Venezuela pudo entrar en este esquema, sin embargo, al no cumplir con el envío de los datos el Banco Mundial no nos recalifica, perdiendo así la oportunidad de obtener este beneficio.

Abdala no es una vacuna

Para Julio Castro el estado de la anunciada cubana Abdala obedece a la fase tres de investigación de vacunas en Venezuela, hasta tanto no se pase al proceso regulatorio de certificación.

En Venezuela, hasta el momento la vacuna cubana es un candidato a vacuna“, dijo. Esto –de acuerdo a Castro– quiere decir que las personas que se encuentren en el Centro de Vacunación, y les ofrezcan la vacuna cubana, deben entender que están siendo partícipes de un estudio de investigación.

En junio de este año el Estado venezolano anunció la llegada de los primeros lotes de la Abdala, oficialmente comunicaron que se recibirían cerca de 12 millones de dosis, pese a que aún no han sido validadas por ninguna agencia reguladora, ni publicada en una revista científica avalada por pares o ha recibido el visto bueno de alguna organización internacional o regional de salud.

Ante este panorama, Julio Castro indicó que la junta revisora del Instituto Nacional de Higiene es la que tiene la responsabilidad de certificar los datos de vacuna. Explicó como ejemplo que las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik, entre otras, han pasado por estos procesos regulatorios.

Asimismo, destacó que cada país es autónomo de certificar o no certificar las vacunas, y cada agencia regulatoria (EMA, FDA) tiene unos niveles diferentes de necesidad de datos para poder publicar. “Estos procesos tardan mucho, pero se han venido acelerando por la pandemia”, recordó.