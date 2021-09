Julio Castro: Al ritmo actual, hará falta año y medio para alcanzar inmunidad base en Venezuela

Julio Castro, médico internista infectólogo y profesor de la UCV, ofreció este jueves 2 de septiembre una rueda de prensa respaldada por la misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Venezuela en la cual presentó un balance acerca del desarrollo del proceso de vacunación.

El informe se hizo con base en una nueva encuesta realizada a la población venezolana durante los meses de julio y agosto que se apoyó en una estructura de monitoreo social que permite tener indicios de la situación actual del proceso de vacunación, reseñó El Estímulo.

Castro señaló: “Actualmente no hay datos, ni metodología ni información acerca del proceso de vacunación más allá de las redes sociales. Es imprescindible conocer cuáles y cuántas son las vacunas que llegan; cuáles y cuántas son utilizadas; cuáles son los efectos adversos; cual es la planificación y los próximos casos. Es por eso que debemos acudir a metodologías auxiliares como esta encuesta y monitoreo de campo”.

¿Cuáles cifras se manejan?

Castro informó que los últimos datos oficiales, ofrecidos por el Ministro del Poder Popular para la Salud a la Mesa Técnica Nacional, son del mes de abril.

No obstante, los resultados de dos encuestas que se hicieron entre el 28 y 30 de julio y el 23 al 27 de agosto, con muestras representativas de la población en todo el territorio venezolano, arrojó lo siguiente:

En julio, la población total con al menos una dosis era 16,8% y la población total con tratamiento completo era de 7%; para el mes de agosto ambas cifras ascendieron a 22,45% y 11,76% respectivamente.

Esto indica que en comparación con el mes anterior el aumento de la cifra con tratamiento completo ha sido solo de 4,76%.

Esto significa que, al ritmo actual, de no incorporarse más vacunas al sistema, el periodo de tiempo para cubrir la base necesaria sería de al menos un año y medio.

Dosis aplicadas

En la encuesta que se hizo en julio, las dosis aplicadas fueron 6.829.405 y para el mes de agosto se registraron de 9.818.980.

Sin embargo, Castro resaltó que solo han sido declaradas 3.1 millones de vacunas. Ante esto, el médico declaró que las cifras indican que hay carencia de información oficial sobre cuántas vacunas han llegado al país y en qué momento llegaron.

El médico infectólogo calificó las estadísticas como preocupantes, pues Venezuela cuenta hoy con el porcentaje de vacunación más bajo de la región. A ello agregó que se suma a la incertidumbre la presencia de la variante Delta y el desconocimiento de la llegada de más dosis de vacunas al país, especialmente la segunda dosis de la vacuna rusa.

“La falta del segundo componente de la vacuna Sputnik V ha generado presión y angustia en el grupo de personas que solo recibió la primera dosis, pues califican como grupos de alto riesgo ya que son en su mayoría personas mayores a 65 años y personal médico. Es necesario hacer énfasis en la atención a los más vulnerables”, dijo.

¿Qué vacunas se aplicaron?

Castro reseñó que, según el estudio realizado, el 78,9% de las personas encuestadas han recibido la vacuna Sinopharm-VeroCell (8.057.265 dosis). De estas, el 58,5% de los encuestados han recibido las dos dosis (existe una brecha de 2,1 millones de personas que no han recibido la segunda dosis).

Igualmente, informó que 21% de las personas han recibido la vacuna Sputnik V (1.739.293 dosis) de las cuales solo el 28,5% ha recibido las dos dosis. Esto se traduce en que aproximadamente 900 mil personas no han recibido la segunda dosis.

Sobre la vacuna candidata Abdala, solo 0,1% de los encuestados la ha recibido.

Centros de vacunación sin vacunas

El infectólogo expresó: “El 71,1% de los encuestados reportaron haber recibido su última dosis entre julio y agosto. No obstante, 28,3% de las personas que no ha recibido la segunda dosis afirman que es porque en el centro de vacunación no habían vacunas o el centro estaba cerrado”, indicó.

¿En qué punto de la pandemia está Venezuela?

Julio Castro hizo un breve análisis y balance de la situación actual de la pandemia por covid-19 en Venezuela informando que el país está en la segunda onda con alta transmisión.

Indicó que en la última semana hubo 8.438 casos (más que cualquier semana de la primera onda).

Igualmente señaló que el 75% de los casos que ingresan a los hospitales no se les hace PCR.

Acerca de los porcentajes de ocupación en unidades críticas informó que están en niveles preocupantes, lo cual es un fenómeno regional. Sin embargo detalló que están en actividad elevada los estados centrales: Aragua, Carabobo, Distrito Capital y Miranda.

El infectólogo concluyó haciendo un exhorto a reactivar la Mesa Técnica Nacional de Vacunación y a avanzar con miras a mejorar las prácticas de vacunación. “La vacunación hoy es un problema de todos y por eso queremos que sea una solución para todos. Quienes formamos parte del ámbito técnico e institucional seguiremos sumando esfuerzos y manifestando nuestro deseo de ayudar y cooperar”.

Vale destacar que el pasado 27 de agosto, la Organización Panamericana de la Salud también realizo un actualización de sus datos sobre el proceso de vacunación en la región, e indicó que en el caso de Venezuela la cantidad de personas que han recibido la primera dosis es 5.814.451, la cantidad de personas que han recibido el esquema completo es 3.326.547 y el total de dosis administradas es 9.150.998.