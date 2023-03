Joven acusa de violación al locutor Lenin Rojas

El pasado miércoles 1 de marzo, María Virginia Montiel Rincón, realizó una denuncia a través de su cuenta Instragram asegurando haber sido víctima de abuso sexual por parte del locutor de radio, Lenin Rojas.

“Fui víctima de violación por una persona que pertenece a los medios de comunicación”, comenzó exponiendo Montiel, quien además asegura estar atravesando un proceso legal de 2 años.

La joven señala que su acusación no ha sido escuchada porque el presunto autor es una “persona influyente”.

También acotó que Rojas, quien trabaja en 0k101 tiene muchas víctimas detrás, entre ellas Lucía Di Vita.

“Mientras más le decía que parara, más se excitaba”, comenta en el audiovisual publicando en la cuenta @mavimontielr. El registro se ha hecho viral y ya cuenta con más de 22 mil 800 “me gusta”.

La joven mencionó irregularidades en su proceso legal, como la imposibilidad de acceder a su expediente o un abogado privado.

Asimismo, indicó que la prueba forence que confirmaría el suceso fue “traspapelado” y luego manipulado a favor del presunto abusador.

“Solamente le imputaron delitos por acoso y actos lascivos” aseveró Montiel Rincón.

Según medios, esta es la segunda denuncia pública que recibe el locutor quien encabeza el programa radial “Ni Tan Cuadrados” en la mencionada estación.

Por su parte, el presunto autor Lenin Rojas respondió a las acusaciones mediante un video en redes sociales, alegando estar siendo víctima de una extorsión.

“No les voy a pagar, no me voy a prestar para el chantaje, no me voy a prestar para la extorsión”, exclamó Rojas.