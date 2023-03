Jose Bermúdez: Este miércoles realizaremos el Primer Cabildo Abierto comunitario del año

Para exponer públicamente y de viva voz de los afectados, la problemática existente con los servicios públicos básicos, específicamente el agua y la electricidad, este miércoles, diagonal al mercado periférico, en la Avenida La Limpia, de Maracaibo, se estará realizando el Primer Cabildo Abierto Comunitario, con la presencia de los concejales de la ciudad, directores municipales y funcionarios de organismos públicos.

Así lo dio a conocer el presidente del Concejo Municipal de Maracaibo, José Bermúdez, quien destaco que este primer cabildo surge de la gran cantidad de protestas que se han venido desarrollando en la ciudad con el tema de la escases de agua potable en la mayoría de los sectores de las 18 parroquias, al igual que el tema de los bajones y racionamientos eléctricos, los cuales ocurren y dañan equipos, sin que haya una respuesta sobre lo que esta sucediendo, sobre todo cuando ya el Inameh ha anunciado una severa ola de calor en los próximos 3 meses.

Para las 4 y 30 de la tarde estamos convocando a todos los vecinos que se sientan afectados con esta tragedia que es el suministro de agua por tubería, y los bajones eléctricos, entre otros problemas comunes como lo el de la recolección de desechos, problema que si estamos atacando desde varios frentes, por eso la invitación es a que asistan, se expresen libremente y entre todos busquemos soluciones y exijamos a cada organismo competente las acciones que le corresponden”, puntualizó Bermúdez.

Desde hace varias semanas se vienen realizando protestas aisladas en diferentes sectores de Maracaibo, los cuales han contado con el acompañamiento de los concejales de la unidad, para escucharlos y orientarlos, sin embargo, al no ser atendidos en sus necesidades, es necesario reunir mas voces para que se haga un planteamiento sólido que involucre las respectivas soluciones.

“Este será el primer cabildo abierto de este 2023, y vendrán otros en la medida en que no se tengan respuestas ante los requerimientos solicitados por las diferentes comunidades, pues no es posible que el pírrico ingreso salarial percibido, también tenga que ser invertido en la compra de agua porque no llega con regularidad o nunca llega”, agregó el presidente del Concejo Municipal de Maracaibo.