Jony Camacho: "ellos deben cansarse, no nosotros"

Más de dos mil familias se ven afectadas por la pérdida de sus cilindros de gas. La empresa Mérida Gas no ha dado ninguna respuesta por más de dos años.

Ante el Ministerio Publico del estado Mérida, más de 10 familias y el representante Jony Camacho exigen al nuevo fiscal del estado, respuesta sobre el problema de las bombonas que desde hace tres años no reciben. La fiscalía 5ta hizo la acusación de forma individual es decir, contra empleados y no contra la empresa de Mérida gas.

El ciudadano consideró que el fiscal del circuito 5 fue negligente ante dicha acusación, porque se basó en un hecho individual, más no a la empresa. Por tanto, los trabajadores no tienen recursos para responder dicha afectación, mientras que, la empresa de Mérida Gas debe asumir su responsabilidad ante este hecho y dar respuesta.

Hizo un llamado al gobernador para que él como máxima autoridad política del estado Mérida sea portavoz ante este hecho que afectó a muchas familias merideñas, porque muchos de ellos no tienen cómo obtener nuevamente uno o dos cilindros para el servicio del gas.

De igual manera, le hicieron un llamado a la juez del circuito judicial del estado Mérida para que los afectados sean tratados con dignidad y respeto cada vez que vayan a buscar información, mencionó Camacho. No puede ser que con "cacareo, mareo o mentiras" marean a los afectados y no le dan una respuesta fidedigna. Los responsables de estas instituciones deben ser más honestos en sus acciones porque tenemos más de tres años en este problema, y las familias no tienen cómo cocinar porque confiaron en la empresa Mérida Gas para su debido llenado, hay un total de dos mil familias afectadas.

Hemos entregado un sinfín de documentos a las instituciones y no hay ninguna justicia que beneficie a las familias. Concluyó, "no debemos cansarnos, sino cansarlos a ellos", todos estamos para alzar la voz y que los cilindros sean recuperados, debemos ir a la radio, a los medios porque tenemos que estar en el tapete como noticia. No es fácil lo que pasó en el Barrio Simón Bolívar, Las Casitas y Pueblo Nuevo.