Javier Parodi, publicista y fundador de Strategia: “Las redes sociales no son la solución absoluta”

Los recientes cambios en la sociedad venezolana y la irrupción de las redes sociales en la segunda década del siglo XXI se antojan como una invitación a que la publicidad se adapte a los nuevos tiempos del oficio con una combinación de valores, formación y experiencia, de acuerdo con la opinión del publicista y fundador de la agencia Strategia, Javier Parodi.

“La tecnología, lo digital, las redes sociales han venido a revolucionar todo, incluyendo este mundo”, afirma Parodi, dos veces presidente de la Federación de Agencias Publicitarias (FEAP), a propósito de la celebración del Día del Publicista, como cada 20 de mayo desde 1981, en honor a San Bernardino de Siena, el patrono de estos profesionales.

San Bernardino, un franciscano nacido en Italia y canonizado en 1450, se hizo famoso por inventar el Trigrama del Santo Nombre para ayudar a divulgar el cristianismo. La Federación de Publicistas de Italia lo eligió el siglo pasado como su guía espiritual.

Ahora, años luego, Venezuela presenta múltiples retos para los publicistas debido al cierre progresivo de medios de comunicación en Venezuela, como revistas, periódicos, emisoras de radio y canales de televisión, precisa Parodi en entrevista.

La llegada de marcas importadas, así como el inicio de nuevos emprendimientos, han traído consigo la urgencia de los publicistas venezolanos de “reinventarse”, opina Parodi, egresado de la Universidad del Zulia y docente universitario en la URBE, en Maracaibo.

La necesidad de cambio no es algo nuevo, acota, pues, dice, en otros tiempos la publicidad y el mercadeo en Venezuela han encarado el reto de evolucionar con los nuevos tiempos.

“Hay que saber cómo surfear esa ola nueva que en los últimos tiempos son más grandes y rápidas. Hay que adaptarse, pero sabiéndolo hacer. La tecnología ha apostado mucho al ensayo y el error, con cierta improvisación. El secreto no es ese”, advierte.

Las RRSS no lo son todo

Según Parodi, no existe una fórmula en la publicidad que alcance el éxito mediante cambios drásticos, mucho menos si no se rigen las nuevas tendencias con valores, como el respeto.

La ecuación triunfadora de la publicidad todavía es ofrecer un buen producto o servicio que se conozca a la perfección, identificando sus “ventajas competitivas”, a su entender.

“Luego, debes salir a conocer bien a tu consumidor e identificar dónde está, para poder hacer un mensaje que vaya en función de eso y difundirlo por los medios adecuados. No es un reto exclusivo de estos tiempos. Siempre ha sido así”, recalca.

Parodi aconseja “dar un valor específico” a cada herramienta, sin apostar entera ni exclusivamente a las redes sociales. “Ellas no lo son todos. No debemos desaprovecharlas, pero no debemos olvidar toda la importancia de los otros medios, que todavía tienen un alcance e importancia significativa. No son la solución absoluta”, sostiene.

Para él, múltiple ganador y nominado de premios de publicidad y mercadeo tanto dentro como fuera de Venezuela durante sus casi 30 años de ejercicio profesional, exige tener convicción y valentía para defender ante los clientes la necesidad de un “mix de medios” para triunfar en las campañas publicitarias de las marcas respectivas.

“ La mente creativa”

La experiencia también sigue siendo esencial en un mundo publicitario donde la improvisación y el empirismo pueden querer imponerse en las nuevas eras, afirma Parodi.

Si se colocan todas las esperanzas en esas condiciones que pretende imponer el mercado, “los resultados no van a ser óptimos” ni para los clientes, los consumidores ni las agencias.

“No todo músico tiene el conocimiento para hacer un jingle para la radio. No todo fotógrafo es capaz de hacer una foto impactante para una pieza de una revista. El publicista se vale de todas las herramientas, pero, para la publicidad, debe haber una mente creativa que maneje el mensaje” desde sus mismos orígenes y hasta su final, observa.

Para Parodi, es preocupante cómo la migración ha dejado desiertas tantas plazas clave en el mundo de la publicidad en Venezuela en años recientes. Es otro reto para quienes persisten en sus oficios de promover productos y servicios en el país, a pesar de la crisis, insiste.

El arte del balance

Celebraciones como el Día del Publicista, resalta, son propicias para rescatar la esencia de un oficio que se niega a desaparecer gracias al concurso de hombres y mujeres mejor preparados en sus conocimientos y la prevalencia de valores como la ética y el respeto.

Le aterra pensar que plataformas como TikTok o YouTube puedan usarse para transmitir publicidades “sin sustancia” con el único propósito de ser “virales” a toda costa.

“Debemos reinventarnos para crear un mejor mensaje, tener un mejor ángulo de fotografía, elegir el mejor medio y hallar una forma más efectiva de llegar a la gente. Es el futuro, adaptándonos a los cambios”, sin depositar toda esperanza en las redes sociales, indica.

Para Parodi, es urgente asignar “un valor específico y un buen uso” a los diferentes medios publicitarios que existen. Solo así, con creatividad, experiencia y formación, “volveremos a levantar la bandera de la publicidad sin dejar que decaiga” en Venezuela, concluye.